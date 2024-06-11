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Диджей провел за пультом 10 дней и установил рекорд

Рекорд Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 04:30 Фото: Instagram/faber_moreira_dj_official
Итальянский диджей Фабер Морейра выступал на протяжении 10 дней и четырех часов и установил мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Предыдущий рекорд был установлен 10 лет назад. Информация об этом вышла несколько дней назад на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

На сцене у 59-летнего диджея, помимо рабочей аппаратуры, стояло все необходимое для жизни. В том числе кровать. А для того, чтобы рекорд засчитали, в зале постоянно должно было находиться не менее 10 танцующих людей.

Рекорд Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 04:30

Фото: Instagram/faber_moreira_dj_official

По правилам длинных марафонов Книги рекордов, допускается пятиминутный отдых после каждого часа активности. Ежедневно диджей отдыхал не более двух часов. Вопрос со сном был решен таким образом, что мужчина спал по 15 минут, чтобы организм не успел перейти в фазу полного засыпания.

Последствия недосыпания стали проявляться на пятые сутки. Свидетели звонили в колокольчик, как только видели, что у диджея во время марафона закрываются глаза. При этом DJ Faberустановлено, что диджей не употреблял никаких стимуляторов для активности, не курил, не пил кофе и спиртное.

Позже рекордсмен признался, что два года готовился к марафону. Он тщательно следил за питанием и занимался спортом.

"Я побил этот рекорд, чтобы бросить вызов самому себе и доказать свою физическую выносливость".Фабер Морейра
Рекорд Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 04:30

Фото: Instagram/faber_moreira_dj_official

Недавно Книга рекордов Гиннесса зафиксировала огромную фигуру Арнольда Шварценеггера.

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