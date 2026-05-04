Технологии

WhatsApp отключает одну функцию

экран телефона с аватаром в ватсапе, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 10:17 Фото: wabetainfo
WhatsApp официально прекращает поддержку одной функции на Android и iOS, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о функции аватаров. Будущее обновление ограничит доступ к их созданию, удалив соответствующие инструменты из настроек, при этом сохраняя доступными ранее сохраненные стикеры.

Причина в том, что интерес пользователей к функции аватаров был на уровни ниже, чем ожидали разработчики, пишет Wabetainfo.

Изменение будет вводиться постепенно. Пользователи могут проверить, затронуло ли это уже их учетную запись, открыв раздел аватаров в настройках приложения. Если да, то появится предупреждение, объясняющее, что пользователи больше не могут редактировать свой аватар.

Скоро аватары будут полностью удалены.

Также WhatsApp удаляет возможность ввода аватара с клавиатуры. Пользователи больше не смогут отправлять их в виде стикеров непосредственно в диалоге.

Ранее сообщалось, что с 8 сентября 2026 года WhatsApp прекратит поддержку некоторых версий Android.

