Общество

"Молочного" предпринимателя отправили за решетку за обман государства на 334 млн тенге

Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане осудили бывшего директора ТОО за мошенничество на более чем 333 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Предприниматель попал под суд по обвинению в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В пресс-службе суда области Жетысу 4 мая 2026 года рассказали, что подсудимый, являясь директором ТОО "G.", в 2022-2023 годах представлял в уполномоченные государственные органы – управления сельского хозяйства Алматинской области и области Жетысу – фиктивные документы с завышенными данными о стоимости сырого молока, якобы покупаемого у частных предпринимателей для последующей переработки.

На основании этих документов товариществу перечисляли бюджетные субсидии, общая сумма которых составила 333 917 107,5 тенге.

"Суд пришел к выводу, что обязательства по переработке молока в заявленных объемах фактически не исполнялись, а полученные бюджетные средства использовались не по целевому назначению", – отметили в суде.

Подсудимый признан виновным и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 7 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены, с осужденного взыскан причиненный материальный ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В Костанае ранее вынесли приговор по хищению субсидий на покупку скота в размере 3 млрд тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
tiktok yandex instagram google telegram
