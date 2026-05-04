"Быть или не быть": Токаев сделал жесткое заявление о цифровой экономике
По словам главы государства, нельзя хорошо управлять тем, что невозможно измерить или визуализировать.
"Поэтому правительству следует, наконец, внедрить систему базового учета состояния отраслей во все государственные органы. Инертность и затягивание сроков недопустимы. Нам нужно глубокое понимание реальных результатов цифровизации и государственных проектов. В рамках стратегии Digital Qazaqstan правительством отобраны так называемые "проекты-ледоколы". Каждый из них должен проходить глубокую экспертизу на предмет прямого экономического эффекта. В целом на всех направлениях требуется четкая персональная ответственность за результат. Выбор невелик: либо мы создаем эффективную цифровую экономику, либо остаемся на обочине прогресса. Как говорится, "быть или не быть".Касым-Жомарт Токаев
Также Токаев считает, что сам по себе демографический рост не гарантирует конкурентоспособности, если он не подкреплен интеллектуальным капиталом и повышением производительности труда.
Президент подчеркнул, что открытие первого в Центральной Азии Университета искусственного интеллекта в этом году станет важной вехой в практической реализации решений, принятых ранее на заседаниях Совета.
"В партнерстве с ведущими зарубежными вузами усиливается фундаментальная и прикладная наука. Формируется пул проектов, которые должны максимально быстро масштабироваться. Правительству нужно в кратчайшие сроки создать сквозную цепочку "от науки к рынку". Предстоит внедрить механизмы оперативной коммерциализации прикладных разработок, сформировать полноценную венчурную экосистему с налоговыми стимулами и инструментами соинвестирования в перспективные проекты. Без этого мощного рычага наш научный потенциал так и останется исключительно в академической среде".Касым-Жомарт Токаев
Ранее Токаев сказал, что мир вступил в качественно новый этап технологической трансформации. По его словам, происходящие изменения не идут ни в какое сравнение с индустриальными революциями XIX-XX веков по скорости и глубине преобразований, стирая границы между физической реальностью и цифровым пространством.