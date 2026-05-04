Технологии

"Быть или не быть": Токаев сделал жесткое заявление о цифровой экономике

совещание, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 14:06 Фото: akorda.kz
Во время второго заседания Совета по развитию искусственного интеллекта президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что для эффективной цифровизации экономики крайне необходимы измеримые и четкие показатели, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, нельзя хорошо управлять тем, что невозможно измерить или визуализировать.

"Поэтому правительству следует, наконец, внедрить систему базового учета состояния отраслей во все государственные органы. Инертность и затягивание сроков недопустимы. Нам нужно глубокое понимание реальных результатов цифровизации и государственных проектов. В рамках стратегии Digital Qazaqstan правительством отобраны так называемые "проекты-ледоколы". Каждый из них должен проходить глубокую экспертизу на предмет прямого экономического эффекта. В целом на всех направлениях требуется четкая персональная ответственность за результат. Выбор невелик: либо мы создаем эффективную цифровую экономику, либо остаемся на обочине прогресса. Как говорится, "быть или не быть".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев считает, что сам по себе демографический рост не гарантирует конкурентоспособности, если он не подкреплен интеллектуальным капиталом и повышением производительности труда.

Президент подчеркнул, что открытие первого в Центральной Азии Университета искусственного интеллекта в этом году станет важной вехой в практической реализации решений, принятых ранее на заседаниях Совета.

Новый университет ИИ и другие шаги по подготовке кадров для цифрового Казахстана
"В партнерстве с ведущими зарубежными вузами усиливается фундаментальная и прикладная наука. Формируется пул проектов, которые должны максимально быстро масштабироваться. Правительству нужно в кратчайшие сроки создать сквозную цепочку "от науки к рынку". Предстоит внедрить механизмы оперативной коммерциализации прикладных разработок, сформировать полноценную венчурную экосистему с налоговыми стимулами и инструментами соинвестирования в перспективные проекты. Без этого мощного рычага наш научный потенциал так и останется исключительно в академической среде".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев сказал, что мир вступил в качественно новый этап технологической трансформации. По его словам, происходящие изменения не идут ни в какое сравнение с индустриальными революциями XIX-XX веков по скорости и глубине преобразований, стирая границы между физической реальностью и цифровым пространством.

