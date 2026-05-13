Алексей Шаравар: будущее ИИ - за локальными моделями, работающими на устройствах

Международный форум GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, прошедший 4-5 мая в Алматы и объединивший представителей более 600 компаний из 60 стран, стал площадкой для обсуждения критически важных вопросов цифровой повестки.

В рамках панельной сессии Sovereign Data and Cross-Border Digital Corridors, генеральный директор QazCode Алексей Шаравар рассказал, как сделать ИИ по-настоящему полезным для государства, общества и бизнеса.

В своем выступлении он отметил, что ИИ в Казахстане сегодня – это уже не просто техническая новинка, а рабочий инструмент. Главная мысль спикера: ценность технологии зависит не от ее сложности, а от того, как она уже помогает людям в медицине, образовании и в работе.

Поскольку мировые системы ИИ создаются в основном на базе английского, китайского и других крупных языков, нашему региону необходимы собственные решения, которые понимают казахский язык и учитывают местные особенности, культуру и пользовательский контекст.

"QazCode делает ставку на развитие собственных решений, прежде всего на базе KazLLM. Эта большая языковая модель создана в партнерстве с Институтом умных систем и искусственного интеллекта Nazarbayev University, Astana Hub и министерством ИИ и цифрового развития. На ее основе уже работают сервисы, которыми люди пользуются каждый день", – поделился он.

Одним из таких сервисов стал AI Tutor в мобильном приложении Janymda, предназначенный для изучения и практики казахского языка. По данным компании, сервисом пользуются более 15 тысяч активных пользователей ежемесячно.

Этот кейс, по словам спикера, показывает, что локальные ИИ-продукты становятся востребованными не только как технологические разработки, но и как прикладные сервисы для повседневной жизни.

Как ИИ снижает нагрузку на врачей

Отдельно в ходе дискуссии затронули применение ИИ в сфере здравоохранения. В качестве одного из примеров был представлен AI Doctor Assistant (AIDA) – цифровой ассистент для медицинских организаций, который помогает автоматизировать часть рутинных задач и сократить объем ручной работы врачей.

"Сегодня врач должен тратить время не только на пациента, но и на большой объем административной работы. Задача ИИ – забрать на себя рутинные процессы и дать специалисту возможность сосредоточиться на лечении", – отметил Алексей Шаравар.

Речь, в частности, идет об ускорении подготовки документации и снижении административной нагрузки на медицинский персонал, что особенно важно для регионов с дефицитом специалистов и высокой нагрузкой на систему здравоохранения. По оценкам специалистов, решение может помочь врачам экономить до 40% рабочего времени.

Фото: пресс-служба Beeline Kazakhstan

От чат-ботов к AI-агентам для бизнеса и госсектора

Особое внимание в ходе выступления уделили практическому применению ИИ в корпоративной среде. Как отметил Алексей Шаравар, сами по себе большие языковые модели не приносят бизнесу ощутимой ценности, если не встроены в конкретные рабочие процессы и внутренние системы компаний. В качестве примера он привел Aventa – решение для создания ИИ-агентов и автоматизации операционной деятельности.

"Компании сегодня ожидают от ИИ не просто "умного чат-бота", а понятного инструмента, который помогает ускорять процессы, снижать нагрузку на команды и повышать эффективность ежедневной работы".

По словам Алексея, внедрение подобных решений позволяет автоматизировать до 90% повторяющихся запросов и рутинных операций, благодаря чему сотрудники могут высвободить до 40% рабочего времени для задач, требующих экспертной оценки, стратегического подхода и принятия решений.

Он также отметил, что в B2G- и B2B-сегментах спрос на такие технологии продолжает расти – компании, особенно в ритейле, финансовом секторе, добывающей промышленности, а также государственные структуры все активнее интересуются и инвестируют в цифровизацию внутренних сервисов, повышение операционной эффективности и оптимизацию затрат.

На этом фоне спикер подчеркнул, что Казахстану нет необходимости начинать разработку ИИ-решений с нуля. Более эффективный путь – использовать уже существующие сильные базовые модели и адаптировать их под локальные задачи, язык и сценарии применения. Такой подход позволяет быстрее выводить продукты на рынок, снижать стоимость внедрения и при этом сохранять технологическую самостоятельность.

Инфраструктура, законодательство и вопрос ИИ-суверенитета

Отдельный акцент был сделан на развитии локальной вычислительной инфраструктуры. В Beeline Kazakhstan это направление развивается в рамках HyperCloud Solutions — собственной платформы с вычислительными мощностями внутри страны. Такой подход позволяет обрабатывать и хранить данные локально, снижать задержки и соответствовать требованиям законодательства РК. На фоне растущего спроса на ИИ и работу с большими данными развитие собственной инфраструктуры становится всё более важным для цифрового развития страны.

Связь развития ИИ с цифровой политикой и законодательным регулированием также была обозначена как ключевой фактор. Регулирование может ускорить появление новых use cases, однако полноценный ИИ-суверенитет невозможен без хранения данных внутри страны.

"Будущее ИИ – за малыми языковыми моделями, которые смогут работать прямо на устройствах, включая смартфоны, ноутбуки и другие edge-решения. Такой подход снижает зависимость от тяжелой инфраструктуры и делает AI-сервисы ближе к пользователю".

В целом позиция участников сессии сводится к тому, что будущее ИИ в регионе зависит не от громких заявлений о больших моделях, а от способности строить понятные, полезные и масштабируемые сервисы на базе собственных данных, инфраструктуры и понимания местного рынка. Именно такой подход превращает ИИ в элемент национальной цифровой экономики, а не просто в модный технологический термин.