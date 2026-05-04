Токаеву показали суперкомпьютер, распознающий мошенников в звонках

В Алматы президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел международную технологическую выставку GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе посещения глава государства ознакомился с возможностями суперкомпьютера Al-Farabium, на базе которого уже развернуты десятки проектов, в том числе внедрение ИИ-ассистента в контакт-центре для автоматической обработки обращений клиентов без участия оператора.

Данное цифровое решение определяет, является звонок легальным или мошенническим, переводит его в антифрод-колл-центр и помогает выявлять источники для передачи информации правоохранительным органам, а также обеспечивает масштабную защиту граждан.

Президенту также рассказали о проектах в банковской системе, направленных на формирование регулируемой, прозрачной и масштабируемой экосистемы цифровых активов, развитие инфраструктуры (криптохаба) и предоставление полного спектра услуг для населения и бизнеса.

В рамках развития рынка цифровых активов предусматривается выпуск финансовых инструментов в форме токенов на базе Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Также Токаеву представили информационные системы KEDEN, SmartCargo и цифровые проекты в сфере транспорта и логистики.

В частности, единая цифровая платформа KEDEN предназначена для оптимизации и совершенствования процессов таможенного контроля.

SmartCargo – это единое цифровое окно логистических услуг, объединяющее сервисы таможни, транспорта, Министерства внутренних дел, Министерства сельского хозяйства, фармацевтического и торгового регулирования.

National Road Geoportal (KazMaps) представляет собой единую цифровую карту автодорог Казахстана для мониторинга и управления инфраструктурой.

Кроме того, глава государства ознакомился с IT-экосистемой Алматы и внедряемыми цифровыми решениями в сферах образования и подготовки кадров, безопасности детей, общественного порядка, дорожного движения и др.

Президенту также представили первый в Центральной Азии детский научный музей.

