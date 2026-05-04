#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
Наука и технологии

Токаеву показали суперкомпьютер, распознающий мошенников в звонках

Токаев на выставке, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 16:59 Фото: akorda.kz
В Алматы президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел международную технологическую выставку GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе посещения глава государства ознакомился с возможностями суперкомпьютера Al-Farabium, на базе которого уже развернуты десятки проектов, в том числе внедрение ИИ-ассистента в контакт-центре для автоматической обработки обращений клиентов без участия оператора.

Данное цифровое решение определяет, является звонок легальным или мошенническим, переводит его в антифрод-колл-центр и помогает выявлять источники для передачи информации правоохранительным органам, а также обеспечивает масштабную защиту граждан.

Президенту также рассказали о проектах в банковской системе, направленных на формирование регулируемой, прозрачной и масштабируемой экосистемы цифровых активов, развитие инфраструктуры (криптохаба) и предоставление полного спектра услуг для населения и бизнеса.

В рамках развития рынка цифровых активов предусматривается выпуск финансовых инструментов в форме токенов на базе Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Также Токаеву представили информационные системы KEDEN, SmartCargo и цифровые проекты в сфере транспорта и логистики.

  • В частности, единая цифровая платформа KEDEN предназначена для оптимизации и совершенствования процессов таможенного контроля.
  • SmartCargo – это единое цифровое окно логистических услуг, объединяющее сервисы таможни, транспорта, Министерства внутренних дел, Министерства сельского хозяйства, фармацевтического и торгового регулирования.
  • National Road Geoportal (KazMaps) представляет собой единую цифровую карту автодорог Казахстана для мониторинга и управления инфраструктурой.

Кроме того, глава государства ознакомился с IT-экосистемой Алматы и внедряемыми цифровыми решениями в сферах образования и подготовки кадров, безопасности детей, общественного порядка, дорожного движения и др.

Президенту также представили первый в Центральной Азии детский научный музей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 16:59
Токаеву представили Центр поддержки инновации в области обороны и безопасности

Ранее Токаев на заседании высказывался о цифровом тенге и безналичных платежах. Об этом читайте тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
подарок Токаеву, акция
12:19, 21 апреля 2025
Школьница из Атырау подарила Токаеву футболку с шопером
8 Марта
07:15, 08 марта 2026
Элизабет Турсынбаева показала открытку от Токаева
Что еще показали Токаеву в Алматы
13:36, 21 марта 2024
Что еще показали Токаеву в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Избивал его каждый день&quot;: Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
02:46, 05 мая 2026
"Избивал его каждый день": Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
&quot;Я не единственный, кто ему уступает&quot;: Зверев оценил доминирование Синнера в туре
02:18, 05 мая 2026
"Я не единственный, кто ему уступает": Зверев оценил доминирование Синнера в туре
&quot;Создаёт настрой&quot;: Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
01:49, 05 мая 2026
"Создаёт настрой": Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом &quot;тысячника&quot; в Риме
01:15, 05 мая 2026
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом "тысячника" в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: