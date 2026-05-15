Технологии

Роботов для раскопок и поисковых работ придумали казахстанские школьники

Робототехника в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 06:30 Фото: primeminister.kz
Участники турнира по робототехнике в Семее привезли устройства, способные помочь при раскопках и поисковых работах, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24kz", главной темой турнира стала археология. Поэтому участники привезли десятки соответствующих устройств.

Одним из самых интересных проектов стал робот-металлоискатель, который собрали школьники из Павлодара. Устройство способно находить металл под землей и может облегчить археологические исследования. По словам его создателей, аппарат работает исправно и получился более доступным по цене, чем существующие аналоги.

"Над проектом мы работали с начала учебного года. Робота собирали из специального конструктора "Спайк Прайм", создавали разные насадки и писали коды. Мы тестировали несколько вариантов и привезли сюда самый удачный. Наш робот отличается от остальных. Благодаря насадкам он может выполнять сразу несколько задач и экономить время", – поделился изобретением участник турнира Адильбек Багдат.

Турнир продлится два дня. Победители получат путевки в Лос-Анджелес и Шанхай для участия в международных соревнованиях.

На днях казахстанские школьники стали призерами международного чемпионата по робототехнике в Греции.

Алия Абди
