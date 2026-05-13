Школьники из села в Казахстане удивили мир на чемпионате по робототехнике

Сегодня, 13 мая 2026 года, стало известно об очередном успехе казахстанских школьников. На этот раз они стали призерами международного чемпионата по робототехнике в Греции, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК:

"Команда Qazygurt из села Казыгурт Туркестанской области стала призером международного чемпионата по робототехнике Open International Championship 2026, который прошел в Греции. В соревновании приняли участие юные инженеры из 56 стран. Казахстанские школьники соперничали с командами из США, Японии, Бразилии, Германии, Китая, Испании и Турции. По итогам чемпионата они заняли 2-е место в номинации Champions Award".

В составе команды выступили Арайлым Бауыржанкызы, Ернур Абдрай, Инжу Жаркинбек, Абзал Амангельдиев, Ерасыл Жетпис, Нурбек Отепберген, Еркебулан Айбек и Диас Кенесов. Они учатся в школе-гимназии им. К. Турсынкулова, школе-лицее им. К. Сатпаева и общеобразовательной школе им. А.С. Макаренко.

Наставниками команды выступили Бексултан Оразхан, Ербол Тастан, Нурсултан Устенов, Кайыркен Нышан и Куаныш Алимкулов.

"К международному турниру команда готовилась около года и показала высокий результат". Пресс-служба МП РК

Отмечается, что путевку на международный чемпионат команда Qazygurt получила по итогам соревнования Alem Tech Fest, прошедшего при поддержке Минпросвещения РК.

8 мая 2026 года стало известно, что казахстанские школьники ворвались в элиту, завоевав 6 медалей на Балканской математической олимпиаде.