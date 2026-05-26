Партия "Ауыл" запустила платформу для жителей сельских аулов

Партия "Ауыл" запустила уникальную платформу под названием "Ауылым". Это первый в Казахстане открытый цифровой сервис, где любой житель сельского населенного пункта может публично предложить идею, поделиться успешным опытом или внести конкретное предложение по развитию своего аула.

Платформа принимает обращения по трем категориям: предложение, идея, успех. Тематика не ограничена и охватывает различные отрасли: инфраструктура, благоустройство, экономика, туризм, социальная сфера. Все обращения отображаются на интерактивной карте Казахстана. Можно выбрать любой регион и увидеть, какие инициативы поступают оттуда. Отдельный административный раздел позволяет отслеживать активность в разрезе областей.

Как отметили в партии "Ауыл", главная идея платформы – формирование единой системы обратной связи от сельского населения.

Политический обозреватель Ильяс Бактыгалиев считает проект интересным. По его словам, впервые в стране создается открытая онлайн-платформа, которая превращает разрозненные инициативы граждан в структурированную базу данных.

"Это позволяет видеть реальную картину по регионам и принимать решения, основанные на запросах самих жителей. Важно, что проект ориентирован именно на активную часть сельского общества, готовую участвовать в настоящем развитии своего села", – отмечает он.

Политолог Елдос Жумагулов делает акцент на другом. По его мнению, в казахстанских аулах давно накоплен огромный практический опыт: малые цеха, современные животноводческие хозяйства, агротуризм, национальные промыслы. Проблема не в отсутствии идей, а в отсутствии площадки для их распространения.

"Иногда простая идея, давшая результат в одном селе, может стать готовым решением для другого. Например, способ экономии воды, опыт создания кооператива, метод удержания молодежи на селе или модель малого бизнеса. Если бы такие вещи распространялись шире, внутри самих сел сформировался бы процесс взаимного обучения", – поделился мнением политолог.

По словам Елдоса Жумагулова, важно уделять больше внимания активности самих сельских жителей. Поэтому он считает, что платформа "Ауылым" может стать интересной площадкой, объединяющей мысли, предложения и опыт сельчан.

Чтобы мотивировать жителей, организаторы предусмотрели конкретный приз. Так, десять аулов, чьи жители направят наибольшее количество предложений, получат комплект оборудования Starlink с бесплатным доступом к интернету на один год. Для сельской местности, где качество связи по-прежнему остается проблемой, это весомый стимул.

Большинство цифровых инициатив в Казахстане направлены на городскую аудиторию. "Ауылым" меняет этот подход, не государство или город решает, что нужно селу, а сами жители формируют повестку и предлагают решения.