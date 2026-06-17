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Технологии

WhatsApp готовит функцию для любителей голосовых сообщений

телефон, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 16:41 Фото: pixabay
Вскоре на экранах телефонов пользователей WhatsApp может появиться новый виджет, сообщает Zakon.kz.

Разработчики хотят ввести иконку для голосовых сообщений на главном экране.

Пользователи смогут нажать на виджет, чтобы начать запись, что делает отправку голосового сообщения быстрее, чем раньше. После завершения записи можно будет выбрать, кому отправить сообщение. Например, одному контакту или нескольким получателям одновременно.

экран телефона с изображением новой функции в ватсапе, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 16:41

Фото: wabetainfo

Как пишет Wabetainfo, голосовые сообщения – одна из самых популярных функций WhatsApp, и многие пользователи регулярно отправляют их в течение дня. Чтобы отправить голосовое сообщение, пользователям нужно открыть приложение, найти нужный чат, а затем записать сообщение. Если пользователи хотят отправить одно и то же голосовое сообщение нескольким контактам, им также нужно переслать его в другие чаты. Новый виджет упростит этот процесс.

Виджет для голосовых сообщений пока находится в разработке и недоступен пользователям. Скоро функция станет доступна бета-тестерам.

11 июня 2026-го мы рассказывали о еще двух новых функциях, над которыми работает WhatsApp.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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