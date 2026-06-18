Отдать сотни тысяч тенге и остаться без связи: чем опасны дешевые смартфоны от сомнительных игроков

Многих казахстанцев привлекает покупка смартфонов у "серых" продавцов: цена ниже, устройство на первый взгляд то же самое. Но такая покупка всегда была лотереей — без гарантии, понятного происхождения товара и уверенности в его качестве.

А после запуска системы IMEI-верификации рисков стало еще больше: теперь сомнительная экономия может обойтись очень дорого.

Что произошло

С марта 2025 года правила игры на рынке смартфонов в Казахстане изменились. Министерство цифрового развития запустило систему IMEI-верификации, которая призвана защитить казахстанцев от риска покупки нелегально ввезенных устройств.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный идентификационный номер смартфона. По сути, это цифровой паспорт устройства, который позволяет определить его происхождение и проверить, не находится ли оно в международных списках блокировки. Именно по нему определяется, легально ли устройство ввезено в страну и может ли оно полноценно работать в сети.

Теперь каждый смартфон проходит проверку: Устройства, успешно прошедшие верификацию, работают без ограничений. Те же, которые по какой-то причине не прошли проверку, могут требовать дополнительных подтверждений. В тех случаях, где были замечены серьезные нарушения, пользователи рискуют остаться без мобильной связи.

Именно поэтому покупка телефона у случайных продавцов в интернете стала намного рискованнее.

Чем грозит покупка смартфона у непроверенных дилеров

Главный риск — купить устройство, которое не прошло верификацию или было ввезено в страну с нарушениями. То есть вы заплатите сотни тысяч тенге за устройство, которое впоследствии может лишиться доступа к мобильной сети. В таком случае гаджет сохранит часть функций, но использовать его как полноценный телефон уже не получится.

Проще говоря, даже новый и внешне абсолютно исправный смартфон может в один момент превратиться в дорогой и практически бесполезный "кирпич".

По данным системы верификации, большинство отказов в регистрации устройств связано именно с отсутствием подтверждения их легального ввоза.

Кроме того, после покупки клиент может столкнуться с дополнительными сложностями. В случае вопросов по IMEI, гарантии или происхождению устройства рассчитывать на помощь продавца обычно не удается.

Где покупать безопасно

Самый простой способ избежать неприятных сюрпризов — выбирать крупные, известные всем торговые сети.

Это магазины и операторы, которые работают напрямую с производителями и поставщиками и продают устройства, уже подготовленные для работы на казахстанском рынке: iSpace — монобрендовый магазин Apple и авторизованные партнеры: Sulpak, Mechta, Technodom, Evrika, Freedom Mobile, activ, Beeline Казахстан.

Партнерский материал