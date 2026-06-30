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Kaspi Gold теперь в Apple Pay

Теперь в Apple Pay, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 14:56 Фото: Kaspi.kz
Kaspi.kz объявляет о запуске Apple Pay. Теперь клиенты могут оплачивать покупки с помощью iPhone, Apple Watch, iPad и Mac в магазинах, приложениях и интернете по всему миру.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:


"Добавить Apple Pay была одной из самых частых просьб наших любимых клиентов. Многие хотели добавить Kaspi Gold в Apple Pay и платить iPhone или Apple Watch – особенно за рубежом. Мы рады, что теперь такая возможность есть прямо в суперприложении Kaspi.kz. Наша цель – чтобы Kaspi Gold была еще удобнее в любой ситуации: в Казахстане, в поездках, в магазинах, приложениях и интернете. Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами!"

Apple Pay принимается везде, где доступны бесконтактные платежи: в супермаркетах, аптеках, ресторанах, кофейнях, магазинах и других торговых точках. Для оплаты достаточно дважды нажать боковую кнопку iPhone или Apple Watch, пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства и поднести устройство к POS-терминалу.

Добавить Kaspi Gold в Apple Pay можно прямо в Kaspi.kz. Также клиенты могут открыть приложение Wallet на iPhone, нажать "+" и следовать инструкциям. После добавления Kaspi Gold на iPhone, Apple Watch, iPad или Mac можно сразу начать пользоваться Apple Pay на этом устройстве.

Дополнительную информацию о покупках с Kaspi Gold через Apple Pay, пожалуйста, читайте в Kaspi Гид.

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Айсулу Омарова
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