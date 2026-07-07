Tele2/Altel и Yandex Qazaqstan будут совместно развивать ИИ-сервисы для миллионов пользователей в Казахстане

"Yandex Qazaqstan активно развивает технологии искусственного интеллекта и внедряет их в свои сервисы, которыми пользуются 11 миллионов человек в Казахстане. Совместно с Tele2/Altel мы будем работать над новыми ИИ-решениями, используя возможности нашей экосистемы и нейросетей. Это позволит нам создавать новые массовые высокотехнологичные сервисы", – говорит руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов.

Фото: Yandex Qazaqstan

Tele2/Altel формирует современную цифровую платформу, объединяя телеком-инфраструктуру, цифровые сервисы и технологии для повышения качества клиентского обслуживания, автоматизации процессов и персонализации взаимодействия с абонентами. Компания является лидером по скорости мобильного интернета в Казахстане, согласно данным SpeedChecker 2025. Через инфраструктуру Tele2/Altel проходит более половины всего мобильного интернет-трафика страны, ведь у оператора более 10 миллионов абонентов. Такое сочетание масштаба, высокого качества сети и глубокой цифровой экспертизы делает сотрудничество с Yandex Qazaqstan важным шагом в развитии ИИ-сервисов для массового рынка.

Yandex Qazaqstan внедряет технологии ИИ в пользовательские продукты. Например, в Яндекс Поиске пользователям доступен Нейро, который с помощью ИИ генерирует один емкий ответ на базе множества интернет-источников. В Браузере доступен автоматический нейросетевой перевод видео с английского и русского на казахский язык, а умные колонки с ИИ-ассистентом "Алисой" есть в каждом шестом домохозяйстве Казахстана. Технологии искусственного интеллекта Yandex Qazaqstan применяются и в решениях для бизнеса. Так, в основе рекламных платформ компании лежат нейротехнологии Yandex Neuro Ads. По итогам 2025 года эти технологии позволили повысить эффективность рекламной системы Yandex Ads на 38%. Различные инструменты для ИИ-разработки также доступны бизнесу на базе Yandex Cloud.