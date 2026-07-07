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Политика

В Казахстане будут развивать индустрию цифровых активов: Токаев подписал указ

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 18:05 Фото: akorda.kz
Казахстан берет курс на масштабное развитие криптоиндустрии. Глава государства подписал указ, который должен стимулировать рынок цифровых активов в стране, передает Zakon.kz.

Об этом 7 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.

"Главой государства подписан Указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан", – отмечается в сообщении.

16 апреля 2026 года сообщалось, что в Казахстане утвердили правила выпуска цифровых финансовых активов.

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Канат Болысбек
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