В Казахстане будут развивать индустрию цифровых активов: Токаев подписал указ
Фото: akorda.kz
Казахстан берет курс на масштабное развитие криптоиндустрии. Глава государства подписал указ, который должен стимулировать рынок цифровых активов в стране, передает Zakon.kz.
Об этом 7 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.
"Главой государства подписан Указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан", – отмечается в сообщении.
16 апреля 2026 года сообщалось, что в Казахстане утвердили правила выпуска цифровых финансовых активов.
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