Freedom Holding Corp. создает в Казахстане глобальный ИИ-кластер

Freedom Holding Corp., акции которого торгуются на Nasdaq, совместно с правительством Казахстана и американским банком Citi запускает проект Freedom AI Super Cluster.

Вычислительная инфраструктура для искусственного интеллекта, в основе которой лежат новые графические процессоры, создается для нужд бизнеса, науки и государства. Благодаря кластеру Казахстан укрепит позиции на мировом рынке ИИ и сможет активнее экспортировать технологии в другие страны.

Что известно о Freedom AI Super Cluster

Трехсторонний меморандум о создании крупного ИИ-кластера был подписан на заседании Совета иностранных инвесторов с участием президента Касым-Жомарта Токаева. Цель проекта – строительство центра обработки данных на базе графических процессоров (GPU). По сравнению с традиционными центральными процессорами (CPU) графические процессоры могут выполнять большее количество операций одновременно и позволяют эффективно обучать и запускать современные модели ИИ. Freedom AI Super Cluster станет одним из крупнейших центров вычислительных мощностей для государства, бизнеса и научных организаций.

"По сути, сейчас формируется новая технологическая эра: если раньше все строилось на стандартных CPU-вычислениях, то сейчас необходим принципиально другой класс инфраструктуры – GPU-кластеры, заточенные под задачи ИИ, с совершенно другими требованиями к дата-центрам, охлаждению и энергоснабжению. Именно поэтому мы работаем над проектом Freedom AI Super Cluster", – отметил основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов

Первую очередь кластера запустят в первом квартале 2027 года. Всего запланировано три стадии запуска проекта, остальные пройдут в течение 2027-2028 годов. Как пояснил Тимур Турлов, такие сроки обусловлены лицензионными ограничениями США на покупку серверных мощностей и их высокой стоимостью.

"Наша задача – дать эту инфраструктуру: она нужна как воздух под задачи искусственного интеллекта, без нее просто невозможно двигаться дальше и самому бизнесу, и нашему государству. Какой-то объем мы можем закрыть уже своими силами, и подписанный Меморандум нам в этом поможет", — подчеркнул он.

Участие Citi выводит проект на международный уровень. Один из крупнейших банков мира работает более чем в 180 странах и юрисдикциях, обслуживает около 19 тыс. институциональных клиентов. Для казахстанского проекта банк предоставляет международную экспертизу и опыт структурирования крупных инфраструктурных сделок.

Как Freedom Holding развивает телеком и инфраструктуру ИИ

Freedom Holding уже формирует несколько уровней собственной цифровой инфраструктуры. Одним из ключевых проектов должен стать дата-центр Akashi в Астане, который строится при участии China Mobile. Объект будет включать более 4 тыс. серверных стоек, обеспечит 100 МВт ИТ-мощностей, получит сертификацию Tier IV, что означает наиболее высокий уровень работоспособности (99,995%) даже при перебоях с электричеством или отказе оборудования. Более 60% мощностей центра уже зарезервированы клиентами из Казахстана, Китая и США.

Второе направление – облачная инфраструктура. В апреле 2025 года Freedom Cloud заключила партнерское соглашение с Amazon Web Services (AWS). Кроме того, в Алматы началось строительство собственного дата-центра Freedom Cloud стоимостью около 175 млрд тенге (примерно $337 млн по текущему курсу).

Третье направление связано с развитием национальной ИИ-инфраструктуры. В ноябре 2025 года Freedom Holding Corp. объявила о строительстве в Казахстане Sovereign AI Hub стоимостью $2 млрд на базе технологий NVIDIA. Проект предусматривает создание вычислительного комплекса мощностью 100 МВт, при этом Freedom выступает основным инвестором и оператором проекта. Помимо этого, Freedom Telecom International совместно с Nokia договорились открыть Innovation Lab в Кремниевой долине, где будут тестироваться архитектуры искусственного интеллекта, облачные решения и технологии сетей нового поколения.

Эти проекты формируют единую цифровую инфраструктуру, включающую вычислительные мощности, облачные сервисы, телекоммуникации и решения для искусственного интеллекта.

Новый источник дохода и экспорта

Freedom Holding Corp. рассчитывает предоставлять вычислительные мощности сторонним клиентам. В мае 2026 года в Международном финансовом центре "Астана" была зарегистрирована компания Freedom AI Ltd., которая займется строительством и эксплуатацией ИИ-инфраструктуры нового поколения как для экосистемы Freedom, так и для внешних заказчиков.

В июне 2026 года Тимур Турлов заявил, что телеком-бизнес способен стать четвертым по величине источником доходов Freedom Holding и уже в ближайшие годы приносить компании несколько миллиардов долларов выручки. По его словам, для новых объектов уже заключены оффтейк-контракты, которые позволят получить десятки миллионов долларов дохода уже в первый год их эксплуатации.

Вторая задача – развитие собственной экосистемы. Телекоммуникационная инфраструктура, облачные сервисы и дата-центры становятся технологической основой Freedom SuperApp, объединяющего банковские, брокерские, страховые, платежные сервисы, электронную коммерцию и цифровые услуги повседневного спроса.

Финансовые результаты позволяют Freedom Holding Corp. реализовывать капиталоемкие проекты. По итогам 2026 финансового года выручка Freedom Holding Corp. составила $2,19 млрд, чистая прибыль – $153,3 млн. Количество клиентов банка увеличилось с 2,52 млн до 5,03 млн, число розничных брокерских счетов достигло 858 тыс., а совокупные активы холдинга по состоянию на 31 марта 2026 года выросли до $13,2 млрд против $9,9 млрд годом ранее.

Развитие высокотехнологичных проектов со стороны Freedom Holding укрепляет позиции Казахстана как экспортера технологий. Так, в 2025 году страна продала за рубеж IT-услуг на $1,14 млрд США, что в 2,6 раза превышает расходы на импорт. Национальный банк подтверждает, что IT-решения из Казахстана приобретают более чем в 110 странах мира. Правительство планирует и дальше укреплять позиции за счет строительства международных хабов и встраивание их в мировую инфраструктуру от Кремниевой долины до Юго-Восточной Азии.