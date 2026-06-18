#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Показания газовых счетчиков будут передавать при помощи ИИ

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 12:20 Фото: pixabay
Министры энергетики и цифрового развития совместным приказом от 15 мая 2026 года запускают пилотный проект по применению искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение "электронного правительства", сообщает Zakon.kz

В тексте говорится:

Запустить пилотный проект по автоматизации жизненной ситуации "Применение искусственного интеллекта при передаче показаний с приборов учета через мобильное приложение "электронного правительства для расчета потребленного объема газа" в городах республиканского значения Астана, Алматы, Шымкент и в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытау, Восточно-Казахстанской РК.

Пилот продлится по 1 мая 2027 года включительно.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Цель Алгоритма – применение искусственного интеллекта, в том числе алгоритмов машинного обучения, в процессе передачи показаний с приборов учета для анализа изображений приборов учета и выявлений аномалий, снижение нагрузки на контролёров и повышение точности данных.

Пользователь скачивает и устанавливает мобильное приложение eGov Mobile.

Регистрация в приложении осуществляется посредством ЭЦП.

Пользователь переходит во вкладку "Сервисы" где будет размещен сервис – "Передача показаний с приборов учета газа".

После авторизации пользователь вводит номер лицевого счета, который проверяется через информационную систему АО "QazaqGaz Aimaq".

Передача показаний осуществляется ежемесячно с 25 по 30 число текущего месяца.

Пользователь вводит текущие показания прибора учета газа и загружает фотоизображение прибора учета.

Сервис автоматически проверяет корректность переданных данных:

  • сопоставляет введенные показания с данными предыдущих расчетных периодов;
  • определяет соответствие показаний допустимому диапазону отклонений;
  • автоматически фиксирует корректные значения.

При возникновении ошибок gользователю в gриложении отображается уведомление с указанием причины ошибки.

Возможные типы ошибок:

  • лицевой счет не найден;
  • период передачи показаний не наступил;
  • показания за указанный период уже переданы.

Корректные данные автоматически передаются в информационную систему АО «QazaqGaz Aimaq» и используются для расчета потребленного объема газа.

По результатам расчета формируется квитанция, которая становится доступна пользователю в сервисе в электронном виде.

Сопровождение процесса передачи показаний, функционирование алгоритмов распознавания, обработку и использование полученных данных в рамках реализации Пилотного проекта обеспечивает АО "QazaqGaz Aimaq".

Приказ вводится в действие с 28 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа
09:39, 02 декабря 2025
ИИ задействуют в передаче показаний с приборов учета газа
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
10:37, 28 апреля 2026
Анализировать качество сотовой связи при помощи ИИ начнут в Казахстане
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
13:43, 09 апреля 2026
В Казахстане утвердили критерии отнесения объектов информатизации к ИИ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Команда Kazchess в числе лидеров после первого дня чемпионата мира по шахматам
11:53, Сегодня
Команда Kazchess в числе лидеров после первого дня чемпионата мира по шахматам
Магжан Шамшадин
11:30, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали первых соперников на элитном турнире в Монголии
Кызайбай взяоа реванш
11:23, Сегодня
Назым Кызайбай взяла реванш у польской боксёрши на этапе Кубке мира в Китае
Елена Рыбакина может проиграть на старте турнира в Берлине, вопреки своему статусу фаворита
11:16, Сегодня
Почему Рыбакина может проиграть на старте турнира в Берлине, вопреки статусу фаворита
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: