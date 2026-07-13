Новое обновление Apple массово "убивает" смартфоны: что происходит

Владельцы iPhone начали жаловаться на проблемы с автономностью и перегревом устройств после установки обновления iOS 26.5.2. Соответствующие жалобы появились в социальных сетях и на профильных форумах вскоре после выхода новой версии ОС, передает Zakon.kz.

Как пишет издание PhoneArena, выпущенная Apple iOS 26.5.2 для устранения критических уязвимостей безопасности, по словам пользователей, стала быстрее разряжать и сильнее нагревать устройства при повседневном использовании.

Подобные сообщения поступают в том числе от владельцев флагманских моделей.

Некоторые пользователи сообщили, что временно решили проблему, установив тестовую бета-версию iOS 27, где, по их словам, повышенный нагрев не наблюдается. При этом масштаб проблемы пока остается неизвестным, а Apple официально ситуацию не комментировала.

Эксперты отмечают, что после крупных обновлений операционной системы причиной повышенного энергопотребления могут становиться отдельные приложения, которые некорректно работают с новой версией iOS.

"В первую очередь это касается популярных соцсетей и других программ, активно использующих фоновые процессы", – отмечается в публикации.

Для диагностики пользователям рекомендуют проверить раздел состояния аккумулятора в настройках iPhone, чтобы определить приложения с наибольшим расходом энергии. Если проблема связана с ПО, последующие обновления приложений или самой ОС могут устранить повышенное энергопотребление.

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