Новое обновление Apple массово "убивает" смартфоны: что происходит
Как пишет издание PhoneArena, выпущенная Apple iOS 26.5.2 для устранения критических уязвимостей безопасности, по словам пользователей, стала быстрее разряжать и сильнее нагревать устройства при повседневном использовании.
Подобные сообщения поступают в том числе от владельцев флагманских моделей.
Некоторые пользователи сообщили, что временно решили проблему, установив тестовую бета-версию iOS 27, где, по их словам, повышенный нагрев не наблюдается. При этом масштаб проблемы пока остается неизвестным, а Apple официально ситуацию не комментировала.
Эксперты отмечают, что после крупных обновлений операционной системы причиной повышенного энергопотребления могут становиться отдельные приложения, которые некорректно работают с новой версией iOS.
"В первую очередь это касается популярных соцсетей и других программ, активно использующих фоновые процессы", – отмечается в публикации.
Для диагностики пользователям рекомендуют проверить раздел состояния аккумулятора в настройках iPhone, чтобы определить приложения с наибольшим расходом энергии. Если проблема связана с ПО, последующие обновления приложений или самой ОС могут устранить повышенное энергопотребление.
Ранее эксперты рассказали какая популярная ошибка незаметно убивает ваш дорогой смартфон.