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Наука и технологии

Какая популярная ошибка незаметно "убивает" ваш дорогой смартфон

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 01:32 Фото: unsplash
Корпус смартфона может быть в десять раз грязнее ободка унитаза, однако привычная дезинфекция устройства способна его уничтожить. Эксперты предупредили об опасности очистки экранов популярными спиртовыми салфетками, передает Zakon.kz.

Как пишет издание BGR со ссылкой на исследование Университета Аризоны, корпус смартфона может быть в 10 раз грязнее, чем ободок унитаза.

Также эксперты отметили, что пользователи часто очищают дисплей и корпус девайса спиртовыми салфетками. Однако авторы подчеркнули, что этот способ ухода может быть небезопасным для гаджета.

Кроме того, специалисты предостерегли пользователей от очистки телефонов с помощью агрессивных химикатов – отбеливателя, аммиака или спирта высокой концентрации. Они объяснили, что салфетки со спиртом или другим очистителем могут уничтожить олеофобное покрытие, которое защищает экран от жира и отпечатков пальцев.

Также эксперты сослались на рекомендации Федеральной комиссии по связи (FCC) США, согласно которым в определенных случаях и очень аккуратно можно чистить корпус и экран устройства салфетками, содержащими 70-процентный спирт.

При этом самым безопасным способом очистки аппарата от грязи авторы назвали использованием мыльного раствора и небольшого количества теплой воды.

Ранее стало известно, что WhatsApp начал тестирование новой функции конфиденциальности – возможность отправлять текстовые сообщения с однократным просмотром.

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Канат Болысбек
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