Какая популярная ошибка незаметно "убивает" ваш дорогой смартфон
Как пишет издание BGR со ссылкой на исследование Университета Аризоны, корпус смартфона может быть в 10 раз грязнее, чем ободок унитаза.
Также эксперты отметили, что пользователи часто очищают дисплей и корпус девайса спиртовыми салфетками. Однако авторы подчеркнули, что этот способ ухода может быть небезопасным для гаджета.
Кроме того, специалисты предостерегли пользователей от очистки телефонов с помощью агрессивных химикатов – отбеливателя, аммиака или спирта высокой концентрации. Они объяснили, что салфетки со спиртом или другим очистителем могут уничтожить олеофобное покрытие, которое защищает экран от жира и отпечатков пальцев.
Также эксперты сослались на рекомендации Федеральной комиссии по связи (FCC) США, согласно которым в определенных случаях и очень аккуратно можно чистить корпус и экран устройства салфетками, содержащими 70-процентный спирт.
При этом самым безопасным способом очистки аппарата от грязи авторы назвали использованием мыльного раствора и небольшого количества теплой воды.
Ранее стало известно, что WhatsApp начал тестирование новой функции конфиденциальности – возможность отправлять текстовые сообщения с однократным просмотром.