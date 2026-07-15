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Технологии

Обновление Windows 11 массово "уничтожает" некоторые ноутбуки

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 23:22 Фото: unsplash
Очередное обновление Windows 11 обернулось серьезными сбоями для владельцев техники Dell: свежий патч заставляет компьютеры внезапно выключаться, тормозить и стремительно разряжать батарею, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Windows Latest, речь идет о пакете обновлений KB5095093, который начали выпускать для устройств под управлением Windows 11 25H2 еще в июне.

Спустя месяц после выхода апдейта оказалось, что новое программное обеспечение (ПО) может нарушить работу некоторых компьютеров Dell.

Пользователи пожаловались, что обновление фактически заставило компьютеры внезапно выключаться без видимых причин. Также некоторые владельцы устройств рассказали, что их девайсы начали работать медленнее, а аккумулятор ноутбуков Dell стал быстрее разряжаться.

В Microsoft отреагировали на сбой и временно отключили устройства Dell от обновлений.

"У нас нет списка затронутых проблемой компьютеров, поскольку ни Microsoft, ни Dell его не предоставили, что довольно необычно", – отметили авторы.

Эксперты объяснили, что обычно после отключения обновлений Microsoft указывает проблемные девайсы.

Ранее сообщалось, что новое обновление Apple массово "убивает" смартфоны.

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Канат Болысбек
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