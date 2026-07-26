Гелик-кабриолет собрали в Mercedes
На кадрах частично замаскированный внедорожник демонстрирует полностью электрический механизм складывания крыши. В отличие от предыдущих поколений G-Class Cabriolet, новая версия сохранит четырехдверный кузов. При открытии крыша складывается в задней части автомобиля, освобождая пространство над обоими рядами сидений.
Передняя часть автомобиля практически не скрыта камуфляжем и указывает на то, что кабриолет получит исполнение Mercedes-AMG G 63, передает издание CARBUZZ. По данным автомобильных экспертов, об этом говорят фирменные боковые патрубки выхлопной системы, характерное оформление передней части и звук 4,0-литрового битурбированного двигателя V8, который слышен в опубликованном ролике.
Также можно рассмотреть элементы интерьера, включая контурную светодиодную подсветку по периметру проема крыши.
"Поскольку в тизере крыша открывается без водителя за рулем, ожидается, что механизм будет полностью автоматическим", – отмечают специалисты.
Автомобиль окрашен в голубой цвет и получил полированные колесные диски AMG. Точная дата премьеры пока не раскрывается.
Другой германский автопроизводитель – BMW презентовал недавно пятое поколение кроссовера X5.