Гелик-кабриолет собрали в Mercedes

24 июля немецкая торговая марка и одноименная компания Mercedes-Benz опубликовала в своих соцсетях новую серию тизеров будущего кабриолета G-Class, показав работу мягкой складной крыши, сообщает Zakon.kz.

На кадрах частично замаскированный внедорожник демонстрирует полностью электрический механизм складывания крыши. В отличие от предыдущих поколений G-Class Cabriolet, новая версия сохранит четырехдверный кузов. При открытии крыша складывается в задней части автомобиля, освобождая пространство над обоими рядами сидений.

Передняя часть автомобиля практически не скрыта камуфляжем и указывает на то, что кабриолет получит исполнение Mercedes-AMG G 63, передает издание CARBUZZ. По данным автомобильных экспертов, об этом говорят фирменные боковые патрубки выхлопной системы, характерное оформление передней части и звук 4,0-литрового битурбированного двигателя V8, который слышен в опубликованном ролике.

Также можно рассмотреть элементы интерьера, включая контурную светодиодную подсветку по периметру проема крыши.

"Поскольку в тизере крыша открывается без водителя за рулем, ожидается, что механизм будет полностью автоматическим", – отмечают специалисты.

Автомобиль окрашен в голубой цвет и получил полированные колесные диски AMG. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

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