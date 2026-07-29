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Технологии

Audi представила свой самый большой кроссовер

Новая модель Audi , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 04:00 Фото: audi
29 июля немецкая автомобилестроительная компания Audi представила самый большой кроссовер в истории бренда – новую модель Q9, сообщает Zakon.kz.

Новинка стала самым большим кроссовером в истории бренда, превзойдя по габаритам BMW X7 и Mercedes GLS. Судя по информации в официальном пресс-релизе компании, автомобиль получил мультимедийную систему со встроенным ChatGPT, а также ряд новых технологий.

Базовая версия оснащается двигателем V6 мощностью 429 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. Среди необычных функций:

  • автоматически открывающиеся задние двери с защитой от препятствий;
  • проекция сигналов поворота на асфальт и фары, предупреждающие окружающих о предстоящих маневрах.
Audi , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 04:00

Фото: audi

"Продажи стартуют в конце 2026 года и начнутся с Европы", – рассказали в Audi.

30 июня германский автопроизводитель BMW презентовал пятое поколение кроссовера X5.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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