Audi представила свой самый большой кроссовер

29 июля немецкая автомобилестроительная компания Audi представила самый большой кроссовер в истории бренда – новую модель Q9, сообщает Zakon.kz.

Новинка стала самым большим кроссовером в истории бренда, превзойдя по габаритам BMW X7 и Mercedes GLS. Судя по информации в официальном пресс-релизе компании, автомобиль получил мультимедийную систему со встроенным ChatGPT, а также ряд новых технологий.

Базовая версия оснащается двигателем V6 мощностью 429 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. Среди необычных функций:

автоматически открывающиеся задние двери с защитой от препятствий;

проекция сигналов поворота на асфальт и фары, предупреждающие окружающих о предстоящих маневрах.

Фото: audi

"Продажи стартуют в конце 2026 года и начнутся с Европы", – рассказали в Audi.

30 июня германский автопроизводитель BMW презентовал пятое поколение кроссовера X5.