Audi представила свой самый большой кроссовер
Фото: audi
29 июля немецкая автомобилестроительная компания Audi представила самый большой кроссовер в истории бренда – новую модель Q9, сообщает Zakon.kz.
Новинка стала самым большим кроссовером в истории бренда, превзойдя по габаритам BMW X7 и Mercedes GLS. Судя по информации в официальном пресс-релизе компании, автомобиль получил мультимедийную систему со встроенным ChatGPT, а также ряд новых технологий.
Базовая версия оснащается двигателем V6 мощностью 429 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. Среди необычных функций:
- автоматически открывающиеся задние двери с защитой от препятствий;
- проекция сигналов поворота на асфальт и фары, предупреждающие окружающих о предстоящих маневрах.
"Продажи стартуют в конце 2026 года и начнутся с Европы", – рассказали в Audi.
30 июня германский автопроизводитель BMW презентовал пятое поколение кроссовера X5.
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