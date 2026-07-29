Уразбахтин подвел итоги матча "Кайрат" – "Омония"

Главный тренер алматинского клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции 29 июля подвел итоги ответного матча с кипрской "Омонией" в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Первым делом Уразбахтин обратился к фанатам клуба и поздравил их с победой своих подопечных. Он выразил уверенность, что минувший матч доставил удовольствие болельщикам.

"Вы знатно потрепали нам нервы сегодня", – не без удовольствия ответили ему в комментариях фанаты.

После продолжительного реверанса в их сторону, наставник желто-черных перешел к самой игре.

"Эмоции, голы, пенальти. Тренерский штаб, конечно же, не хотел доводить все до серии пенальти. Слава богу, что все закончилось в нашу пользу. Считаю, что и до удаления мы действовали достаточно грамотно, перекрывали соперника. Времени у нас было мало, но мы подробно разобрали предыдущую игру. Больше внимания уделили теоретическим занятиям", – заявил Уразбахтин.

Также Рафаэль Уразбахтин отметил тяжелый график команды. Но футболисты, с его слов, получат возможность для отдыха, восстановления и времени с семьями.

"Можно сказать, минимум у нас уже есть. Европейскую осень себе обеспечили. Думаю, нужно замахнуться на большее. Надеюсь, реализуем те цели и задачи, которые перед нами стоят". Рафаэль Уразбахтин

Отрывок из выступления Рафаэля Уразбахтина, пресс-служба клуба разместила в своих соцсетях.

Стоит отметить, что сейв Темирлана Анарбекова подарил "Кайрату" путевку в третий раунд отбора Лиги чемпионов.