В WhatsApp появится функция, о которой давно просили пользователи

В популярном мессенджере WhatsApp тестируют новую полезную функцию, которая поможет очистить основной список чатов от спама и сервисных уведомлений, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает GSMArena. По данным издания, нововведение призвано уменьшить количество служебных сообщений в основном списке чатов.

В отдельную папку будут перемещаться, в частности, уведомления от банков, авиакомпаний и других крупных организаций, включая сообщения о скидках и статусе доставки заказов.

"Сейчас WhatsApp тестирует несколько вариантов времени, по истечении которого сообщения будут переноситься в новую папку. Максимальный рассматриваемый срок составляет 24 часа. Пользователи смогут полностью отключить эту функцию в настройках, однако выбрать собственный интервал времени не получится", – отмечается в публикации.

На текущем этапе нововведение распространяется только на сообщения от крупных компаний.

По предварительным данным, в будущем WhatsApp также рассматривает возможность автоматически переносить в отдельную папку сообщения от малого бизнеса.

Другая функция, над которой работает WhatsApp, позволит людям скрывать свой номер телефона при начале общения с тем или иным контактом – будет отображаться только имя пользователя.