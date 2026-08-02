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Технологии

В WhatsApp появится функция, о которой давно просили пользователи

Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 21:50 Фото: unsplash
В популярном мессенджере WhatsApp тестируют новую полезную функцию, которая поможет очистить основной список чатов от спама и сервисных уведомлений, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает GSMArena. По данным издания, нововведение призвано уменьшить количество служебных сообщений в основном списке чатов.

В отдельную папку будут перемещаться, в частности, уведомления от банков, авиакомпаний и других крупных организаций, включая сообщения о скидках и статусе доставки заказов.

"Сейчас WhatsApp тестирует несколько вариантов времени, по истечении которого сообщения будут переноситься в новую папку. Максимальный рассматриваемый срок составляет 24 часа. Пользователи смогут полностью отключить эту функцию в настройках, однако выбрать собственный интервал времени не получится", – отмечается в публикации.

На текущем этапе нововведение распространяется только на сообщения от крупных компаний.

По предварительным данным, в будущем WhatsApp также рассматривает возможность автоматически переносить в отдельную папку сообщения от малого бизнеса.

Другая функция, над которой работает WhatsApp, позволит людям скрывать свой номер телефона при начале общения с тем или иным контактом – будет отображаться только имя пользователя.

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Канат Болысбек
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