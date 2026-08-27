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Технологии

В Apple готовы показать iPhone 18

Презентация iPhone 18 , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 06:00 Фото: pixabay
9 сентября 2026 года в Apple покажут новые модели iPhone, сообщает Zakon.kz.

26 августа на своем сайте Apple официально объявила дату презентации. Компания выбрала слоган "Сюрприз и блеск".

Конкретный список новинок корпорация пока не раскрывает. Однако фанаты бренда ожидают, что на презентации увидят:

  • iPhone 18 Pro;
  • iPhone 18 Pro Max;
  • первый складной смартфон Apple.

Новинки покажут 9 сентября в 22:00 по казахстанскому времени.

Презентация iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 06:00

Фото: Instagram/apple

Презентацию по традиции будут транслировать онлайн на официальном сайте компании.

"9 сентября все оранжевые айфоны превратятся в тыкву", – пошутили в соцсетях над обладателями известной модели.

Ранее журналистка Моника Дж. Уайт рассказала, как вернуть к жизни старый компьютер с помощью простых шагов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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