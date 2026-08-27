В Apple готовы показать iPhone 18
Фото: pixabay
9 сентября 2026 года в Apple покажут новые модели iPhone, сообщает Zakon.kz.
26 августа на своем сайте Apple официально объявила дату презентации. Компания выбрала слоган "Сюрприз и блеск".
Конкретный список новинок корпорация пока не раскрывает. Однако фанаты бренда ожидают, что на презентации увидят:
- iPhone 18 Pro;
- iPhone 18 Pro Max;
- первый складной смартфон Apple.
Новинки покажут 9 сентября в 22:00 по казахстанскому времени.
Презентацию по традиции будут транслировать онлайн на официальном сайте компании.
"9 сентября все оранжевые айфоны превратятся в тыкву", – пошутили в соцсетях над обладателями известной модели.
Ранее журналистка Моника Дж. Уайт рассказала, как вернуть к жизни старый компьютер с помощью простых шагов.
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