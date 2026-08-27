В Apple готовы показать iPhone 18

9 сентября 2026 года в Apple покажут новые модели iPhone, сообщает Zakon.kz.

26 августа на своем сайте Apple официально объявила дату презентации. Компания выбрала слоган "Сюрприз и блеск".

Конкретный список новинок корпорация пока не раскрывает. Однако фанаты бренда ожидают, что на презентации увидят:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

первый складной смартфон Apple.

Новинки покажут 9 сентября в 22:00 по казахстанскому времени.

Презентацию по традиции будут транслировать онлайн на официальном сайте компании.

"9 сентября все оранжевые айфоны превратятся в тыкву", – пошутили в соцсетях над обладателями известной модели.

Ранее журналистка Моника Дж. Уайт рассказала, как вернуть к жизни старый компьютер с помощью простых шагов.