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Технологии

Как вернуть к жизни старый компьютер с помощью простых шагов, рассказал эксперт

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 20:33 Фото: pexels
Старому компьютеру не всегда требуется замена на новое устройство. Несколько простых действий могут заметно улучшить его производительность, сообщает Zakon.kz.

Способы ускорить ПК перечислила журналистка издания How-To Geek Моника Дж. Уайт.

В первую очередь специалист рекомендовала обратить внимание на накопитель. По ее словам, установка SSD вместо старого диска способна повысить скорость работы компьютера. При этом покупать самый дорогой накопитель для устаревшего ПК не имеет смысла.

Еще один способ ускорить загрузку системы – проверить список программ, которые запускаются вместе с компьютером. Ненужные приложения можно отключить через "Диспетчер задач". Также рекомендуется ограничить работу программ, которые без необходимости продолжают функционировать в фоновом режиме.

Если компьютер уже оснащен SSD, стоит проверить, сколько свободного места на нем осталось, и удалить старые и ненужные файлы. Это поможет освободить пространство на накопителе.

Наконец, Моника Дж. Уайт советует не забывать о физическом состоянии устройства. Скопившиеся внутри корпуса пыль и паутина могут мешать нормальному охлаждению компонентов, поэтому компьютер рекомендуется периодически очищать.

Таким образом, прежде чем покупать новый ПК, можно проверить накопитель, автозагрузку, фоновые процессы, свободное место и состояние системы охлаждения – эти действия не требуют полной замены устройства.

Ранее мы сообщали, что назван аксессуар для смартфона, от которого лучше отказаться.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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