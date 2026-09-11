Новая важная функция появится в WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию под названием "Ограниченный чат", которая основана на "Расширенной конфиденциальности чата", сообщает Zakon.kz.

Новая функция ограничивает доступ к конкретному (выбранному пользователем) чату только основным мобильным устройством пользователя. При активации этой опции доступ к "ограниченному чату" будет возможен только с основного телефона. То есть WhatsApp не будет синхронизировать ограниченные чаты с другими подключенными устройствами – они не будут отображаться в WhatsApp Web или на других мобильных устройствах. Даже если пользователь подключит свою учетную запись к дополнительному устройству, он не сможет получить доступ к ограниченному чату. Чат останется только на основном мобильном устройстве, пишет Wabetainfo.

Функция будет необязательной, пользователь сам сможет выбрать, какие чаты ограничить.

Пока эта опция находится в разработке для Android.

7 сентября анонсировалось внедрение в WhatsApp функции, позволяющей пользователям закреплять более трех сообщений в чатах и ​​группах.