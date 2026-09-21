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Технологии

WhatsApp разрабатывает нужную функцию

письменное сообщение в ватсапе, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 14:34 Фото: pixabay
В мессенджере WhatsApp может появиться функция, которая позволит пользователям диктовать сообщения и отправлять их в виде текста, сообщает Zakon.kz.

Вместо отправки аудиозаписи пользователи смогут преобразовывать свой голос в текстовое сообщение и отправить его. Ожидается, что функция будет работать в автономном режиме, используя локально загруженный языковой пакет, что позволяет диктовать сообщения даже без активного подключения к Интернету, пишет Wabetainfo.

Ранее в WhatsApp анонсировали расширение языковых пакетов для расшифровки в текст полученных голосовых сообщений. Добавлены поддержка немецкого, французского, итальянского, японского языков, а также дополнительных вариантов английского.

Новая же функция позволит отправлять сообщения в виде текста, произнося их, а не набирая на клавиатуре.

WhatsApp намерен разместить новую кнопку прямо в панели чата. Но это положение может измениться до того, как WhatsApp выпустит эту функцию.

WhatsApp также тестирует новую функцию под названием "Ограниченный чат". Она ограничивает доступ к конкретному (выбранному пользователем) чату только основным мобильным устройством пользователя. При активации этой опции доступ к "ограниченному чату" будет возможен только с основного телефона.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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