WhatsApp разрабатывает нужную функцию

В мессенджере WhatsApp может появиться функция, которая позволит пользователям диктовать сообщения и отправлять их в виде текста, сообщает Zakon.kz.

Вместо отправки аудиозаписи пользователи смогут преобразовывать свой голос в текстовое сообщение и отправить его. Ожидается, что функция будет работать в автономном режиме, используя локально загруженный языковой пакет, что позволяет диктовать сообщения даже без активного подключения к Интернету, пишет Wabetainfo.

Ранее в WhatsApp анонсировали расширение языковых пакетов для расшифровки в текст полученных голосовых сообщений. Добавлены поддержка немецкого, французского, итальянского, японского языков, а также дополнительных вариантов английского.

Новая же функция позволит отправлять сообщения в виде текста, произнося их, а не набирая на клавиатуре.

WhatsApp намерен разместить новую кнопку прямо в панели чата. Но это положение может измениться до того, как WhatsApp выпустит эту функцию.

WhatsApp также тестирует новую функцию под названием "Ограниченный чат". Она ограничивает доступ к конкретному (выбранному пользователем) чату только основным мобильным устройством пользователя. При активации этой опции доступ к "ограниченному чату" будет возможен только с основного телефона.