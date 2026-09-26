Какие скрытые функции "убивают" твой дорогой смартфон изнутри

Отключение некоторых функций в смартфонах Samsung поможет существенно продлить время их автономной работы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание MakeUseOf. По словам автора материала, стандартного аккумулятора емкостью 4500 мАч в Samsung Galaxy S21 FE часто не хватает даже на полноценный рабочий день.

Однако оптимизация скрытых и малоизвестных настроек интерфейса One UI позволяет вернуть устройству заветные часы работы.

"Главным поглотителем энергии специалисты называют функцию Always On Display (AOD). Постоянное отображение часов и виджетов на заблокированном экране создаёт большую нагрузку. Эксперты рекомендуют перевести AOD в режим "Отображение при касании" (Tap to show) или полностью отключить функцию, используя для проверки времени физическую кнопку питания", – говорится в сообщении.

Другой серьезной проблемой эксперты называют фоновые приложения. Для экономии заряда некритичные программы (игры, сервисы покупок) советуют отправлять в "Глубокий спящий режим" (Deep sleep) – так они запускаются только вручную и не расходуют ресурсы.

Также рекомендуют отключить функции "Поиск устройств рядом" (Nearby device scanning) и виртуальную печать, которые постоянно тратят энергию на фоновый поиск Bluetooth-устройств и принтеров.

Кроме того, авторы советуют отказаться от "Адаптивного энергосбережения" и "Адаптивного аккумулятора". Эти автоматические алгоритмы могут глушить важные уведомления (например, от служб доставки), поэтому вместо них эффективнее использовать точечную ручную настройку.

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