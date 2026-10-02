"ИИ может стать незаменимым инструментом": Токаев о возможностях для талантливых людей

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии международного кинофестиваля Astana AI Film Festival заявил о том, что новые возможности искусственного интеллекта открывают широкие горизонты для развития потенциала молодежи, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Сегодня даже небольшие творческие команды могут составить достойную конкуренцию крупным студиям. Для производства фильмов творческим людям и съемочным группам уже не нужно обивать пороги продюсерских компаний или искать спонсоров. Вход на рынок значительно упростился. С одной стороны, это повышает конкуренцию, а с другой, открывает дорогу для самореализации по-настоящему талантливым людям. И это качественное изменение ситуации, которую мы обязаны использовать максимально эффективно в атмосфере единения креативного сообщества. Конечно, искусственный интеллект не заменит искру Творца, но может стать незаменимым инструментом для всех, кто связал свою жизнь с творчеством", – сказал президент. В завершение своего выступления глава государства обратился к участникам международного конкурса Astana AI Film Festival, выразив уверенность, что данный проект откроет новые возможности для талантливых и амбициозных людей и будет способствовать развитию мировых креативных индустрий. "Проведение в Астане столь масштабного международного мероприятия неслучайно. Казахстан – страна молодежи. Средний возраст населения составляет 33 года. Я считаю казахстанскую молодежь образованной, стремящейся к знаниям, открытой новым идеям и обладающей прогрессивным мышлением. Доброе и уважительное отношение ко всем людям, неприятие их разделения по каким-либо признакам – это благородные качества, присущие нашему народу. Думаю, это хорошо известно и признается мировой общественностью. Так, на сегодняшний фестиваль поступило более 8 тысяч заявок из 125 стран мира. Свои работы представили граждане США, Индии, Китая, Южной Кореи, Великобритании, Индонезии, Японии, Бразилии, Франции и других государств. В этой связи хотел бы особо отметить, что в состав жюри вошли всемирно известные специалисты в сфере искусства и технологий, за что я им искренне признателен. Уверен, что перед участниками конкурса откроются возможности для обмена опытом и реализации в будущем совместных проектов", – подытожил Касым-Жомарт Токаев. Ранее Токаев рассказал о потенциале искусственного интеллекта в кино.

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