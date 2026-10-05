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Технологии

WhatsApp могут внезапно заблокировать на некоторых устройствах: что важно знать

Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:58 Фото: unsplash
WhatsApp вводит блокировку входа в приложение для пользователей устаревших версий iOS или Android, сообщает Zakon.kz.

Мессенджер WhatsApp внедряет функцию, которая будет сообщать пользователям о необходимости обновления программного обеспечения устройства перед входом в систему.

экран телефона с изображением новой функции в ватсапе, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:58

Фото: wabetainfo

Люди, пытающиеся войти в систему на устаревшем устройстве, увидят экран с объяснением того, что им нужно сделать, прежде чем они смогут продолжить. Необходимо открыть настройки устройства и установить последнее доступное обновление. После обновления пользователи смогут наконец открыть WhatsApp и завершить вход.

На экране также объясняется, как проверить текущую версию программного обеспечения для тех, кто не уверен, какая версия установлена. При этом WhatsApp не позволит пропускать этот шаг. Это означает, что пользователи не смогут войти в систему, пока не обновят программное обеспечение устройства, пишет Wabetainfo.

Разработчики объясняют, что безопасность WhatsApp также зависит и от устройства, на котором он работает. Киберпреступники ищут уязвимости в устаревших операционных системах, чтобы установить вредоносное ПО. После заражения устройства злоумышленник может перехватить данные до того, как WhatsApp их зашифрует. И уязвимым становится каждое приложение на устройстве, а не только WhatsApp.

WhatsApp автоматически применит новую функцию к любой учетной записи на устройстве с устаревшим программным обеспечением. Предупреждение может появиться у определенных пользователей Android и iOS. Пользователи, которые не видят это сообщение, могут увидеть его в будущем, если программное обеспечение их устройства не будет соответствовать минимальным требованиям WhatsApp. На какие именно версии запускают блокировку, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что в WhatsApp может появиться функция, которая позволит пользователям диктовать сообщения и отправлять их в виде текста.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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