Новая важная функция появилась в WhatsApp

WhatsApp внедряет функцию гостевых звонков. Теперь можно пригласить кого угодно присоединиться к звонку, даже если у этого человека нет аккаунта WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

Бесплатные сквозные зашифрованные звонки теперь доступны всем без ограничения по времени.

Как сообщается в блоге мессенджера, чтобы начать, нужно открыть вкладку "Звонки" в WhatsApp, нажать значок "+", создать ссылку на звонок и отправить ее людям, с которыми хотите поговорить, не беспокоясь о том, какими приложениями они пользуются. Гости могут открыть ссылку в браузере на компьютере, ввести свое имя и присоединиться к индивидуальным или групповым звонкам с участием до 32 человек после того, как организатор разрешит им войти. Создать ссылку на звонок могут только пользователи с аккаунтом WhatsApp.

Гости не могут видеть номера телефонов других участников, отправлять сообщения или добавлять кого-либо напрямую в звонок.

Также гости смогут пользоваться теми же основными функциями во время звонки: например, демонстрировать экран компьютера для совместной работы и просмотра материалов, ставить реакции в виде эмодзи с поднятым большим пальцем или сердцем либо поднимать руку, чтобы подключиться к разговору.

Ранее стало известно, что WhatsApp вводит блокировку входа в приложение для пользователей устаревших версий iOS или Android. Новая функция будет сообщать пользователям о необходимости обновления программного обеспечения устройства перед входом в систему.