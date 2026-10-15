#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
450.62
504.2
5.36
Технологии

Новая важная функция появилась в WhatsApp

Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 10:20 Фото: unsplash
WhatsApp внедряет функцию гостевых звонков. Теперь можно пригласить кого угодно присоединиться к звонку, даже если у этого человека нет аккаунта WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

Бесплатные сквозные зашифрованные звонки теперь доступны всем без ограничения по времени.

Как сообщается в блоге мессенджера, чтобы начать, нужно открыть вкладку "Звонки" в WhatsApp, нажать значок "+", создать ссылку на звонок и отправить ее людям, с которыми хотите поговорить, не беспокоясь о том, какими приложениями они пользуются. Гости могут открыть ссылку в браузере на компьютере, ввести свое имя и присоединиться к индивидуальным или групповым звонкам с участием до 32 человек после того, как организатор разрешит им войти. Создать ссылку на звонок могут только пользователи с аккаунтом WhatsApp.

Гости не могут видеть номера телефонов других участников, отправлять сообщения или добавлять кого-либо напрямую в звонок.

Также гости смогут пользоваться теми же основными функциями во время звонки: например, демонстрировать экран компьютера для совместной работы и просмотра материалов, ставить реакции в виде эмодзи с поднятым большим пальцем или сердцем либо поднимать руку, чтобы подключиться к разговору.

Ранее стало известно, что WhatsApp вводит блокировку входа в приложение для пользователей устаревших версий iOS или Android. Новая функция будет сообщать пользователям о необходимости обновления программного обеспечения устройства перед входом в систему.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети
12:05, 24 сентября 2025
Новая важная функция появилась в WhatsApp
Новая функция в Whatsapp, статусы
14:12, 14 марта 2025
В WhatsApp появится новая функция
значки приложений ватсапа и фейсбука
17:58, 20 августа 2025
В WhatsApp появится новая функция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко в матче за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
10:24, Сегодня
Александр Шевченко "повесил баранку" японцу и вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Китае
Диана Шнайдер в атаке на турнире
10:15, Сегодня
Обидчица Путинцевой Шнайдер вышла в четвертьфинал "тысячника" в Ухане
Мераб Двалишвили
10:10, Сегодня
Мераб Двалишвили хочет удивить Петра Яна в трилогии на UFC 333
Овечкин радуется с партнерами
09:50, Сегодня
Овечкину осталось сделать две голевые передачи до нового рекорда в "Вашингтоне"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: