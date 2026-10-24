#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-4°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-4°
$
451.05
504.95
5.6
Технологии

Компьютер начал "сходить с ума": найдена неожиданная причина сбоев

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 00:53 Фото: magnific
В США специалист по IT-технологиям столкнулся с мистическими сбоями компьютера, причина которых долгое время оставалась незамеченной. Как оказалось, к сбросу важных настроек ПК и отказу системы приводит копеечная деталь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет XDA, журналист и системный администратор Тай Шербак рассказал, как пытался разгадать загадку своего домашнего сервера. После каждого отключения электричества устройство отказывалось запускаться самостоятельно.

При ручном включении компьютер застревал на этапе загрузки оборудования и требовал нажатия клавиш, а операционная система просто не грузилась.

Внимательный осмотр показал, что на ПК полностью сбрасывались часы, порядок загрузки дисков, параметры оперативной памяти и профили управления вентиляторами. Все базовые настройки BIOS возвращались к заводским при малейшем обесточивании.

Найдена незаметная причина сбоев компьютера – виновником оказалась обычная разряженная батарейка CMOS (типа CR2032) на материнской плате. Так как ПК работал уже больше десяти лет, маленький элемент питания просто исчерпал свой ресурс и больше не мог удерживать системные настройки в памяти.

"Пока компьютер подключен к розетке, блок питания подает дежурное напряжение на материнскую плату, и настройки сохраняются. Именно поэтому сбои казались случайными – они происходили только при полном обесточивании дома", – пояснил автор.

Эксперты предупреждают, что севшая батарейка на материнской плате может вызвать хаос в работе любого ПК. Из-за сбившихся часов браузеры блокируют сайты из-за ошибок сертификатов, а сброс параметров в BIOS приводит к сбоям в играх, античитах и профессиональных программах. Проблема полностью решается обычной заменой дешевой батарейки.

Ранее были раскрыты главные недостатки самого дорогого iPhone.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Фото: magnific
23:32, 26 сентября 2026
Как "оживить" даже самый старый компьютер за две минуты, рассказали эксперты
После масштабного сбоя восстановлена работа
09:16, 29 мая 2024
После масштабного сбоя восстановлена работа Starlink
Глава CrowdStrike назвал причину сбоя в работе Microsoft
16:17, 19 июля 2024
Глава CrowdStrike назвал причину глобального сбоя в работе Microsoft
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Официальный анонс боя Моралес - Пратес от UFC
00:49, 25 октября 2026
Официально: Майкл Моралес и Карлос Пратес сразятся за пояс на турнире UFC 336
Ислам Чесноков перед матчем с Рубином
00:17, 25 октября 2026
Ислам Чесноков помог "Крыльям Советов" обыграть "Рубин" в матче РПЛ
Дастан Сатпаев в матче за Бёрнли в Чемпионшипе
23:47, 24 октября 2026
Дастан Сатпаев отыграл почти час в разгромном матче "Бёрнли" против "Линкольна"
Александр Бублик после не доигранного матча с Даниилом Медведевым в Алматы
23:14, 24 октября 2026
Александр Бублик досрочно завершил сезон из-за травмы на турнире в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: