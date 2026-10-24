Компьютер начал "сходить с ума": найдена неожиданная причина сбоев

В США специалист по IT-технологиям столкнулся с мистическими сбоями компьютера, причина которых долгое время оставалась незамеченной. Как оказалось, к сбросу важных настроек ПК и отказу системы приводит копеечная деталь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет XDA, журналист и системный администратор Тай Шербак рассказал, как пытался разгадать загадку своего домашнего сервера. После каждого отключения электричества устройство отказывалось запускаться самостоятельно.

При ручном включении компьютер застревал на этапе загрузки оборудования и требовал нажатия клавиш, а операционная система просто не грузилась.

Внимательный осмотр показал, что на ПК полностью сбрасывались часы, порядок загрузки дисков, параметры оперативной памяти и профили управления вентиляторами. Все базовые настройки BIOS возвращались к заводским при малейшем обесточивании.

Найдена незаметная причина сбоев компьютера – виновником оказалась обычная разряженная батарейка CMOS (типа CR2032) на материнской плате. Так как ПК работал уже больше десяти лет, маленький элемент питания просто исчерпал свой ресурс и больше не мог удерживать системные настройки в памяти.

"Пока компьютер подключен к розетке, блок питания подает дежурное напряжение на материнскую плату, и настройки сохраняются. Именно поэтому сбои казались случайными – они происходили только при полном обесточивании дома", – пояснил автор.

Эксперты предупреждают, что севшая батарейка на материнской плате может вызвать хаос в работе любого ПК. Из-за сбившихся часов браузеры блокируют сайты из-за ошибок сертификатов, а сброс параметров в BIOS приводит к сбоям в играх, античитах и профессиональных программах. Проблема полностью решается обычной заменой дешевой батарейки.

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