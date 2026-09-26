Как "оживить" даже самый старый компьютер за две минуты, рассказали эксперты
Об этом пишет портал MakeUseOf. По умолчанию Windows 11 ориентирована на привлекательный внешний вид, а не на максимальное быстродействие.
Плавная анимация, эффекты прозрачности, тени под значками и размытие фона создают премиальный вид интерфейса, однако на слабых ПК именно эти визуальные эффекты вызывают микрозадержки при открытии меню, смене окон и нажатии правой кнопки мыши.
Эксперты отмечают, что первым делом стоит отключить визуальные эффекты.
"Для этого нужно зайти в "Параметры" > "Специальные возможности" > "Визуальные эффекты" и выключить "Эффекты анимации" и "Эффекты прозрачности". Это сразу сделает отклик системы мгновенным. Для более глубокой настройки можно ввести в меню "Пуск" запрос "Настройка представления и производительности системы" и выбрать пункт "Обеспечить наилучшее быстродействие", – говорится в сообщении.
Чтобы интерфейс не выглядел слишком упрощенным, специалисты советуют использовать режим "Особые эффекты" и оставить включенными только две опции: "Сглаживание неровностей экранных шрифтов" и "Вывод эскизов вместо значков".
Ускорить ПК поможет и смена режима питания со "Сбалансированного" на "Максимальная производительность" в меню "Параметры" > "Система" > "Питание и батарея".
Это повысит отзывчивость системы, однако крайний режим Ultimate Performance включать не стоит: он перегревает процессор и быстро разряжает батарею.
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