Как "оживить" даже самый старый компьютер за две минуты, рассказали эксперты

Старые и бюджетные компьютеры можно существенно ускорить с помощью изменения всего нескольких базовых настроек операционной системы Windows, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал MakeUseOf. По умолчанию Windows 11 ориентирована на привлекательный внешний вид, а не на максимальное быстродействие.

Плавная анимация, эффекты прозрачности, тени под значками и размытие фона создают премиальный вид интерфейса, однако на слабых ПК именно эти визуальные эффекты вызывают микрозадержки при открытии меню, смене окон и нажатии правой кнопки мыши.

Эксперты отмечают, что первым делом стоит отключить визуальные эффекты.

"Для этого нужно зайти в "Параметры" > "Специальные возможности" > "Визуальные эффекты" и выключить "Эффекты анимации" и "Эффекты прозрачности". Это сразу сделает отклик системы мгновенным. Для более глубокой настройки можно ввести в меню "Пуск" запрос "Настройка представления и производительности системы" и выбрать пункт "Обеспечить наилучшее быстродействие", – говорится в сообщении.

Чтобы интерфейс не выглядел слишком упрощенным, специалисты советуют использовать режим "Особые эффекты" и оставить включенными только две опции: "Сглаживание неровностей экранных шрифтов" и "Вывод эскизов вместо значков".

Ускорить ПК поможет и смена режима питания со "Сбалансированного" на "Максимальная производительность" в меню "Параметры" > "Система" > "Питание и батарея".

Это повысит отзывчивость системы, однако крайний режим Ultimate Performance включать не стоит: он перегревает процессор и быстро разряжает батарею.

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