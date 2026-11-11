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Технологии

Halyk профинансирует строительство ветровой электростанции. Соглашение подписано на COP31

строительство ветровой электростанции, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 18:40 Фото: Shutterstock
В Туркестанской области построят ветровую электростанцию "Жүзімдік" мощностью 150 МВт. Инвестиционный проект получил развитие на международной климатической конференции в Анталье, где было подписано трехстороннее соглашение о финансировании.

Реализацией проекта "Жүзімдік" в Байдибекском районе Туркестанской области займется ТОО "Казахстанские коммунальные системы", входящее в состав Ordabasy Group. Строительство станции расширит мощности возобновляемой генерации на юге страны и дополнит инвестиционную программу компании по развитию энергетической инфраструктуры Казахстана.

Ветровая электростанция "Жүзімдік" будет построена поэтапно. В рамках первого этапа предусмотрены установка 20 ветроэнергетических установок мощностью 7,5 МВт каждая, строительство подстанции напряжением 35/220 кВ, а также воздушной линии электропередачи напряжением 220 кВ протяженностью около 22 километров.

Начало строительства запланировано на март 2027 года, а ввод первого этапа ветровой электростанции в эксплуатацию ожидается в сентябре 2028 года.

строительство ветровой электростанции, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 18:40

Фото: Казахстанские коммунальные системы

"Финансирование крупных проектов, важных для развития Казахстана, – один из приоритетов Halyk. Мы последовательно поддерживаем инвестиции, которые помогают модернизировать инфраструктуру и создают условия для долгосрочного роста экономики. Энергетика занимает особое место в этой работе. От ее развития зависят возможности для роста промышленности, бизнеса и регионов. Мы гордимся тем, что можем вносить свой вклад в создание новых генерирующих мощностей и развитие возобновляемой энергетики в стране", – отметила Умут Шаяхметова, председатель правления Halyk Bank.

Председатель Наблюдательного совета "Казахстанские коммунальные системы" Динмухамет Идрисов отметил стратегическую значимость проекта для дальнейшего развития компании и энергетического сектора страны.

"Мы рассматриваем развитие энергетики как долгосрочную ответственность бизнеса перед страной. Поэтому модернизируем действующие станции и сети, инвестируем в новую генерацию. "Жүзімдік" – часть этой работы: на первом этапе планируем создать 150 МВт ветровой мощности с перспективой расширения до 350 МВт. Мы вкладываем средства и отвечаем за реализацию проекта. Благодарю Halyk Bank и Банк Развития Казахстана за доверие и партнерство. Вместе мы создаем энергетическую инфраструктуру, которая будет обеспечивать развитие экономики Казахстана на десятилетия вперед", – подчеркнул Динмухамет Идрисов.
строительство ветровой электростанции, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 18:40

Фото: Казахстанские коммунальные системы

"Для обеспечения растущих потребностей экономики Казахстану необходимы новые генерирующие мощности. Совместное финансирование позволяет объединить ресурсы государственного института развития и коммерческого банка для реализации капиталоемкого проекта "Жүзімдік" и привлечь дополнительные инвестиции в развитие возобновляемой энергетики страны", – отметил председатель правления Банка Развития Казахстана Марат Елибаев.

Подписание соглашения на COP31 связывает климатическую повестку с инвестициями в энергетическую инфраструктуру, объединяя усилия финансовых институтов и энергетических компаний для реализации проектов, направленных на устойчивое развитие и переход к низкоуглеродной экономике.

Партнерский материал.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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