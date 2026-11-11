Важные стройки в каждом районе: как область Жетысу готовится к Году общенационального строительства

Новые школы, больницы, жилье и инженерные сети – по этим объектам жители оценивают развитие Жетысу. Что уже построено, какие проекты завершат до конца 2026 года и как область готовится к предложенному главой государства Году общенационального строительства, сообщает Zakon.kz.

Строительство редко бывает заметным в тот момент, когда оно начинается. Сначала появляются проект, смета, ограждение на площадке, работают строители и техника. А спустя месяцы на этом месте открываются двери школ, больниц, спортивных комплексов. И тогда становится понятно, ради чего были нужны все предыдущие этапы.

В этом и состоит особенность отрасли: ее результат нельзя оценить только по объему освоенных средств или количеству начатых проектов. Важно, чтобы построенное действительно служило людям, чтобы объект открывался в установленный срок, соответствовал требованиям безопасности и качества, а бюджетные деньги приносили конкретную пользу.

По области Жетысу эта работа охватывает практически все сферы повседневной жизни. И в преддверии 2027 года, который президент предложил объявить Годом общенационального строительства, к ней приковано особое внимание. Речь идет о том, чтобы развитие городов и сел подкреплялось необходимой социальной и инженерной инфраструктурой.

Озвучим цифры. В 2025 году бюджет областного управления строительства составлял 107,2 млрд тенге. Из этой суммы было освоено 96,7 млрд, или 90,1 процента. Строительные работы в течение года велись на 309 объектах, 240 из них удалось ввести в эксплуатацию. Еще 69 перешли на 2026 год.

Нынешний год стал для управления еще более напряженным по объему финансирования.

"Бюджет увеличился до 155,7 млрд тенге – это, как мы видим, на 48,5 млрд больше, чем годом ранее. За десять месяцев из предусмотренных к освоению 85,8 млрд тенге использовано 84,6 млрд. Это уже 98,6 процента", – рассказал заместитель руководителя областного управления строительства Санжар Кабдыбек.

Сегодня работы продолжаются на 94 объектах.

"По состоянию на 10 ноября в эксплуатацию введено 29 объектов. До конца года планируется завершить еще 30. Таким образом, 35 объектов останутся в работе и перейдут на 2027 год", – поделился подробностями Санжар Кабдыбек.

Предложение президента Казахстана объявить 2027 год Годом общенационального строительства – для регионов это возможность еще раз оценить, какие объекты нужны людям, где инфраструктура не успевает за развитием населенных пунктов и какие проекты необходимо подготовить в первую очередь. В области Жетысу потребности районов различаются. В одном населенном пункте ждут новую школу, в другом необходимо улучшить медицинское обслуживание, в третьем продолжить строительство инженерных сетей или создать условия для развития жилищного строительства.

Отдельная тема – рациональное использование государственных средств.

"Особое значение имеет соблюдение финансовой дисциплины при планировании и использовании бюджетных средств, а также обеспечение их эффективного и целевого расходования", – подчеркивает Санжар Кабдыбек.

В перечне направлений, которыми занимается управление, – строительство объектов образования и здравоохранения, жилья, инженерных сетей, учреждений культуры и спорта, а также объектов сельскохозяйственного назначения.

"Наша главная задача – обеспечить качественное и своевременное завершение запланированных строительных объектов при рациональном использовании бюджетных средств, внести реальный вклад в социально-экономическое развитие области", – дополняет Санжар Кабдыбек.

В конечном счете польза строительства измеряется не количеством освоенных миллиардов, а тем, насколько лучше становится жизнь людей.

В селе Екпинди, например, близится к завершению строительство нового клуба на 150 мест. Для местных жителей это радостное событие – прежнее здание, возведенное еще в 1967 году, пришло в аварийное состояние.

Возведение нового очага культуры началось в апреле 2025 года. Готовность объекта высокая: фасад уже отделан, ведется укладка паркета. Смонтированы инженерные сети, построена котельная. На площадке трудятся 50 человек, половина из которых – местные жители.

Рядом с клубом появится сквер, который станет местом для прогулок, отдыха и встреч сельчан. Таким образом, село получит не только современное пространство для культурных мероприятий, но и благоустроенную общественную территорию.