WhatsApp вводит новую важную функцию

WhatsApp добавляет функцию, которую многие наверняка ждали с нетерпением, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об однократном просмотре текстовых сообщений. Эта новая функция позволяет отправлять временные текстовые сообщения, защищенные от создания скриншотов.

Отметим, что пользователи уже могут отправлять фотографии, видео и голосовые заметки, которые исчезают, как только получатель их откроет. Теперь появится и однократный просмотр текстовых сообщений.

Чтобы отправить текстовое сообщение с однократным просмотром, пользователям нужно набрать сообщение в строке чата и нажать и удерживать кнопку "Отправить", чтобы отобразить меню. Оно позволяет запланировать отправку сообщения или применить опцию "Просмотреть один раз". После выбора опции "Просмотреть один раз" WhatsApp автоматически отправляет сообщение.

Фото: wabetainfo

При этом WhatsApp не отображает сообщение в чате сразу после того, как получатель открывает переписку. Вместо этого получателю необходимо нажать на сообщение, чтобы прочитать его в отдельном окне. После закрытия этого нового окна пользователь больше не сможет открыть сообщение. Отправитель сможет видеть, когда получатель открыл сообщение, если он включил уведомления о прочтении. Однако само сообщение больше не будет видно ни одной из сторон.

Функция однократного просмотра может применяться к текстовым сообщениям в различных ситуациях. Например, пользователи могут поделиться паролем или одноразовым кодом, не оставляя его навсегда в переписке. Эта функция также помогает пользователям сохранять конфиденциальность сообщения, поскольку оно исчезает из истории чата после того, как получатель его прочитает. Пользователи также могут использовать функцию однократного просмотра для отправки сообщения, которое не должно отображаться сразу после того, как получатель откроет переписку.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp внедряет функцию, которая сможет автоматически определять номера телефонов, даты, адреса и адреса электронной почты в текстовых сообщениях.