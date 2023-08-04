В какие страны пускают на отдых с домашними питомцами

Отдых с домашними любимцами – не слишком распространенная практика. Владельцы кошек и собак сталкиваются с массой неудобств. Чтобы свести их к минимуму, важно обладать информацией, как заранее подготовиться к поездке, учитывать особенность ситуации – Zakon.kz собрал ключевые рекомендации.

Одним из значимых факторов является выбор страны для путешествия. Ведь в некоторых с питомцем вас даже не выпустят из аэропорта.



Особенности путешествий за границу с животным

Многие хозяева домашних питомцев стараются на время отпуска оставить их на друзей или родственников. Другой популярный вариант – отправить в хорошую гостиницу для животных. Однако некоторые предпочитают взять их с собой. В последнем случае важно заранее взвесить все особенности такого путешествия и только после этого принимать окончательное решение. К основным возможным трудностям относят:

возможность стресса у питомца. Не каждое животное способно спокойно перенести путешествие. Особенно подвержены стрессам кошки. Они более привязаны к определенному месту жительства. Не забывайте, что в пути животное может перегреваться. Нередки случаи укачивания. Именно поэтому нужно следить за питомцем и при необходимости оказать первую помощь;

Не каждое животное способно спокойно перенести путешествие. Особенно подвержены стрессам кошки. Они более привязаны к определенному месту жительства. Не забывайте, что в пути животное может перегреваться. Нередки случаи укачивания. Именно поэтому нужно следить за питомцем и при необходимости оказать первую помощь; необходимость подготовки документов. Прежде чем заказывать билеты или путевки на отдых, важно изучить правила въезда в чужую страну с животным. Обычно питомца заранее вакцинируют и чипируют. Особое внимание уделяется пакету необходимых документов. Он может включать международный ветеринарный паспорт (содержит сведения о животном и владельце, прививках) и свидетельство формы №1 (берется за несколько дней до поездки). При въезде в страны Европейского союза также требуется сертификат о здоровье;

Прежде чем заказывать билеты или путевки на отдых, важно изучить правила въезда в чужую страну с животным. Обычно питомца заранее вакцинируют и чипируют. Особое внимание уделяется пакету необходимых документов. Он может включать международный ветеринарный паспорт (содержит сведения о животном и владельце, прививках) и свидетельство формы №1 (берется за несколько дней до поездки). При въезде в страны Европейского союза также требуется сертификат о здоровье; специфику перелета. Не каждая авиакомпания готова взять на борт своего лайнера животное. Особенно это касается крупных пород собак. Также важно учитывать, что на каждый рейс выделяется определенная квота. Лучше забронировать билеты, уточнить возможность перевозки и только после этого вносить деньги. Важно помнить, что животное считается нестандартным багажом и оплачивается отдельно;

Не каждая авиакомпания готова взять на борт своего лайнера животное. Особенно это касается крупных пород собак. Также важно учитывать, что на каждый рейс выделяется определенная квота. Лучше забронировать билеты, уточнить возможность перевозки и только после этого вносить деньги. Важно помнить, что животное считается нестандартным багажом и оплачивается отдельно; ограничения в месте проживания. Гостиницы также вводят ограничения на проживание с животными. В некоторых местах с ними вовсе не заселяют в номера.

Варианты отдыха

На море

Только представьте, как весело будет плескаться с любимцем в теплой воде. Не менее интересно наблюдать за псом, который пытается атаковать набегающие волны или познакомиться с крабом. При желании можно попробовать потренироваться в вылавливании мячика из воды или придумать другое развлечение. Такой отдых можно устроить внутри Казахстана и тогда не придется переживать о необходимости перелета, а отправиться на море на машине или поездом.

В горах

Еще один интересный вариант. Активным животным наверняка понравятся пешие переходы по пересеченной местности, обилие новых запахов и звуков. Вы даже удивитесь, сколько энергии в вашего питомца, которая требует выхода. При желании во время следования по маршруту можно предусмотреть ночевки в палатках. Так отпадает проблема поиска подходящего жилья на время отпуска.

Экскурсионные туры

Конечно, для активной и непоседливой собаки такой отдых самым лучшим не назовешь. Кроме того, могут возникнуть проблемы с поиском отеля, ведь многие, опасаясь за интерьер, отказывают владельцам животных в заселении. Однако если все проблемы разрешились, то можно продумать программу с пешеходными прогулками и автобусные поездки, которые будут удобны человеку и его четвероногому другу.

Популярные страны для отдыха с животными

Турция

Местные жители лояльно относятся к домашним питомцам. На всех курортах страны открываются отели, где можно поселиться с любимым питомцем. Также имеются гостиницы для животных с грумингом, СПА и специальным питанием. Для спокойствия владельцев и обеспечения безопасности ведется круглосуточное видеонаблюдение. Однако ввозить в Турцию можно только животных старше четырех месяцев с пакетом документов, который дополнительно включает результат теста на титр антител к вирусу бешенства. Такие же правила действуют в Египте, Таиланде, Индии. Существует запрет на свободное пересечение границы с обезьяной, питоном или черепахой. Для этого требуется оформление специального разрешения.

Египет

На ввоз животных не требуется оформление дополнительных документов. На границе действуют общие правила. Однако перечень отелей, которые готовы принять жильцов с домашним питомцем, значительно меньше, чем в Турции. Также запрещен ввоз котят и щенков возрастом младше трех месяцев.

ОАЭ

На курортах страны имеются отели, где с удовольствием поселят путешественника с домашним питомцем. Однако существуют ограничения по посещению общественных мест. В Абу-Даби, Дубай или Аджман можно ввозить не более двух животных в год. Их транспортировка разрешена только в багажном отделении самолета. Исключение – собаки-поводыри слепых людей. На таможне необходимо дополнительно предъявить разрешение Министерства природных ресурсов ОАЭ. К ввозу в Объединенные Арабские Эмираты запрещены бойцовские породы собак: аргентинских догов, японских мастиффов, питбультерьеров, тоса-ину и другие подобные породы.

Европейские страны

Практически везде действуют единые нормы по путешествиям с животными. На границе нужно предоставлять стандартный пакет документов. В Греции есть достаточно отелей, где селят с домашними питомцами и нет ограничений по их пребыванию на территории. Однако и дополнительных услуг для них не предусмотрено. Другие популярные страны для въезда – Швейцария, Германия, Испания, Франция, Словения и другие.

Нежелательные для посещения страны

Одна из негостеприимных для животных стран – Бали. Связано это с местной религией. Остров считается священным и въезд с домашними питомцами запрещен. Также не получится отдохнуть с любимцем на Мальдивах: ограничения действуют на законодательном уровне. Лучше не брать животного на отдых в Тунис, где практически нет отелей, готовых заселить туриста с собакой или кошкой.

Другие нежелательные для посещения страны:

Кипр

На острове почти нет дог-френдли-жилья. Лишь некоторые кафе разрешают пребывание с собакой и только на веранде. Также с животным могут не пустить в междугородний автобус.

Великобритания

Для ввоза птиц и животных требуется оформление импортной лицензии. При этом придется пройти шестимесячный карантин в специализированном британском учреждении. Также изоляция питомцев предусмотрена при въезде в Исландию.

Австралия

Ввоз возможен только при наличии разрешения от местной карантинной службы.

Правила отдыха с животными в отеле

Даже в гостеприимных для животных странах существует ряд негласных правил. Прежде всего, не стоит забывать о комфорте отдыхающих рядом людей. В общественных местах собаку следует держать на поводке и в наморднике. Особенно это касается достаточно крупных пород.

По возможности следует оградить соседей от шума. Ведь не каждый постоялец отеля готов слушать постоянный лай или громкое мяуканье. Также лучше не создавать дополнительных неудобств персоналу. В поездку стоит взять собственную посуду для кормления, любимую подстилку питомца. Не забывайте и об аптечке.

Чтобы не расставаться с домашним питомцем, можно организовать отдых вместе с ним. Наименьшим стрессом для питомца станет поездка на машине или поезде. Поэтому больше подойдет путешествие внутри Казахстана. При организации отпуска за границей важно уточнить особенности ввоза животных в выбранную страну. Делайте все продуманно и наслаждайтесь отдыхом со своим четвероногим любимцем.