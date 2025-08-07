Жара и домашние животные: как помочь питомцам перенести летний зной

Непростые погодные условия иногда негативно сказываются на наших любимцах. Ведь надо учитывать, что собаки и кошки имеют густую шерсть, а также что их нормальная температура тела выше, чем у человека. Zakon.kz узнал у ветеринара, как облегчить жизнь животным в дни аномально жаркой погоды.

Лето – замечательная возможность отлично провести время: период отпусков и частого пребывания на природе. В том числе и с питомцем. Но повышение температуры воздуха и солнцепек опасны не только для людей, но и для собак и кошек. В этот сезон ветеринары призывают быть особенно внимательными к своими любимцам. Практика показывает, что врачи чаще сталкиваются с экстренными ситуациями, когда животных приходится спасать и лечить.

Как рассказал терапевт алматинской ветеринарной клиники Александр Жабин, чтобы избежать проблем со здоровьем у кошки и собаки, следует защитить их организм от жары и обезвоживания, соблюдая определенные правила, контролируя состояние хвостатых.

Так какие же условия должны быть у домашних животных летом, чтобы благополучно пережить жару?

По словам специалиста, в пик температурных показателей собаки и кошки должны находиться в прохладном и затемненном помещении, вдали от прямых солнечных лучей. При этом необходим круглосуточный доступ к свежей воде.

"Окна дома желательно закрыть шторами или жалюзи, особенно в дневные часы. Не выводите собак на прогулку в пик жары – с 12:00 до 16:00. Кошке обеспечьте доступ к прохладным поверхностям – к кафельной плитке, к полу без коврового покрытия, а также свободный доступ в ванную комнату". Александр Жабин

Многие задаются вопросом: можно ли пустить своего любимца под вентилятор или кондиционер. На это ветеринар ответил, что животным можно находиться рядом с вентилятором, если поток воздуха не дует непосредственно на них и не создает сквозняка, где лежит ваш любимец. Не рекомендуется пускать под вентилятор пожилых или ослабленных животных.

Кондиционер безопасен, если:

температура не ниже 24-25°C;

нет резких перепадов температур между комнатами;

поток воздуха не направлен на животное.

"При длительном пребывании в охлажденной комнате существуют риски переохлаждения, ринитов, воспаления суставов при сквозняках, особенно для возрастных животных", – добавил врач.

Чтобы облегчить состояние и освежить питомца, кошек и собак можно слегка опрыскивать водой из пульверизатора – особенно лапы и живот. Конечно, если животное не против. А вот купать чаще обычного не рекомендуется – это нарушает защитный жировой слой кожи.

"Рекомендуемая частота водных процедур должна быть не чаще 1-2 раза в месяц. Допустимо применение для охлаждения мокрого полотенца на спину животного, но только кратковременно и если животное спокойно на это реагирует". Александр Жабин

Также ветеринар добавил, что можно использовать специальные влажные салфетки или влажные руки, протирая лапы, живот. Также можно предложить питомцу гелевую охлаждающую подстилку.

"Существуют специальные охлаждающие коврики и матрасики, созданные на гелевой или водной основе. Они безопасны и эффективны при условии, что питомец ими пользуется. Также можно использовать бутылки с холодной водой, обернутые в ткань", – пояснил ветеринар.

Некоторые хозяева собак переживают, что из-за солнца и жары могут пострадать подушечки лап и кончик носа домашнего животного.

"Асфальт и плитка сильно нагреваются. Перед прогулкой проверьте поверхность дорожного покрытия рукой. При ожогах и трещинах используйте ветеринарные кремы с пантенолом, ланолином или натуральным воском. Есть специальные защитные бальзамы для лап, которые можно приобрести в зоомагазине". Александр Жабин

Если обратить внимание на прически домашних животных в летнее время, то можно увидеть, что отдельные владельцы коротко стригут или вовсе бреют шерсть кошек в жаркие дни. Они считают, что таким образом животному станет легче справиться с летним зноем. Ветеринар порекомендовал не оголять полностью шкуру кошек и собак, так как это небезопасно для питомца.

"Бритье нарушает терморегуляцию и повышает риск солнечных ожогов у животного. Возможна легкая гигиеническая стрижка в области живота и подмышек. У длинношерстных пород следует практиковать регулярное вычесывание для удаления плотности подшерстка", – пояснил врач.

Возникает вполне логичный вопрос: болеют ли собаки раком кожи?

Как отметил ветеринар, у животных со светлой кожей и редкой шерстью, особенно на носу и ушах,

действительно случаются солнечные ожоги, то есть существует риск развития кожных опухолей.

"В таких ситуациях можно воспользоваться специальными средствами, которые есть в продаже. Они безопасны для домашних животных. Кремы и спреи с SPF-защитой нужно применять согласно инструкции". Александр Жабин

Также, по словам специалиста, в жару должен быть специальный режим питания. Можно даже баловать своего лохматого друга охлажденным лакомством.

"Аппетит в жару может снижаться. Это нормально. Кормите домашнего питомца небольшими порциями. Важно: корм не должен оставаться надолго в миске. Можно предлагать охлажденные лакомства – замороженный бульон в форме кубиков, предлагать специальные охлаждающие лакомства, купленные в зоомагазине", – пояснил врач.

Но как же понять, что вашему четырехлапому нужна помощь?

В периоды экстремальной жары нужно обращать внимание на следующие симптомы:

сильная вялость;

затрудненное дыхание;

повышенное слюнотечение;

отказ от воды или пищи;

тремор, шаткость походки.

Эти состояния могут быть признаком теплового удара. В таком случае требуется неотложная помощь.

Как предупредить обезвоживание или тепловой удар

– Постоянный доступ к воде.

– Избегать активных игр и прогулок в жару.

– Периодически проверять влажность десен и эластичность кожи.

Берегите своих домашних питомцев. Они нуждаются в заботе точно так же, как и остальные члены семьи. В жару они особенно уязвимы. Уделите внимание им, наблюдайте за состоянием своих преданных друзей.