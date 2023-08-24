Без пересадок: куда можно долететь из Казахстана прямым рейсом

581 прямой международный рейс выполняется из Казахстана еженедельно. Прямое авиасообщение выполняется в 31 государство по 117 маршрутам. Об этом 24 августа 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

В ведомстве уточнили, что прямые рейсы выполняются в такие страны, как:

Турция. ОАЭ. Узбекистан. Россия. Грузия. Таджикистан. Кыргызстан. Беларусь. Германия. Египет. Южная Корея. Нидерланды. Польша. Армения. Мальдивы. Вьетнам. Таиланд. Азербайджан. Кувейт. Индия. Катар. Великобритания. Монголия. Иран. Италия. Китай. Черногория. Греция. Оман. Бахрейн. Пакистан.

Как отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, к началу весенне-летнего сезона 2023 года были открыты новые рейсы в Анкару и Медину.

"До конца года планируется возобновление рейсов в Куала-Лумпур (Малайзия) и открытие новых маршрутов в Тель-Авив (Израиль), Джидду (Саудовская Аравия) и Карачи (Пакистан). А к 2025 году планируется открытие рейсов в Мумбаи, Гонконг, Вену, Токио, Сингапур, Нью-Йорк, Бухару, Прагу и другие иностранные города". Ержан Еркинбаев

Ранее сообщалось, что с начала летнего туристического сезона в Казахстане побывали не менее 250 тыс. иностранцев (туристы, которые останавливались в гостиницах).