Без пересадок: куда можно долететь из Казахстана прямым рейсом
Фото: unsplash
581 прямой международный рейс выполняется из Казахстана еженедельно. Прямое авиасообщение выполняется в 31 государство по 117 маршрутам. Об этом 24 августа 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.
В ведомстве уточнили, что прямые рейсы выполняются в такие страны, как:
- Турция.
- ОАЭ.
- Узбекистан.
- Россия.
- Грузия.
- Таджикистан.
- Кыргызстан.
- Беларусь.
- Германия.
- Египет.
- Южная Корея.
- Нидерланды.
- Польша.
- Армения.
- Мальдивы.
- Вьетнам.
- Таиланд.
- Азербайджан.
- Кувейт.
- Индия.
- Катар.
- Великобритания.
- Монголия.
- Иран.
- Италия.
- Китай.
- Черногория.
- Греция.
- Оман.
- Бахрейн.
- Пакистан.
Как отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, к началу весенне-летнего сезона 2023 года были открыты новые рейсы в Анкару и Медину.
"До конца года планируется возобновление рейсов в Куала-Лумпур (Малайзия) и открытие новых маршрутов в Тель-Авив (Израиль), Джидду (Саудовская Аравия) и Карачи (Пакистан). А к 2025 году планируется открытие рейсов в Мумбаи, Гонконг, Вену, Токио, Сингапур, Нью-Йорк, Бухару, Прагу и другие иностранные города".Ержан Еркинбаев
Ранее сообщалось, что с начала летнего туристического сезона в Казахстане побывали не менее 250 тыс. иностранцев (туристы, которые останавливались в гостиницах).
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