Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Без пересадок: куда можно долететь из Казахстана прямым рейсом

Без пересадок: куда можно долететь из Казахстана прямым рейсом Фото: unsplash
581 прямой международный рейс выполняется из Казахстана еженедельно. Прямое авиасообщение выполняется в 31 государство по 117 маршрутам. Об этом 24 августа 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

В ведомстве уточнили, что прямые рейсы выполняются в такие страны, как:

  1. Турция.
  2. ОАЭ.
  3. Узбекистан.
  4. Россия.
  5. Грузия.
  6. Таджикистан.
  7. Кыргызстан.
  8. Беларусь.
  9. Германия.
  10. Египет.
  11. Южная Корея.
  12. Нидерланды.
  13. Польша.
  14. Армения.
  15. Мальдивы.
  16. Вьетнам.
  17. Таиланд.
  18. Азербайджан.
  19. Кувейт.
  20. Индия.
  21. Катар.
  22. Великобритания.
  23. Монголия.
  24. Иран.
  25. Италия.
  26. Китай.
  27. Черногория.
  28. Греция.
  29. Оман.
  30. Бахрейн.
  31. Пакистан.

Как отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, к началу весенне-летнего сезона 2023 года были открыты новые рейсы в Анкару и Медину.

"До конца года планируется возобновление рейсов в Куала-Лумпур (Малайзия) и открытие новых маршрутов в Тель-Авив (Израиль), Джидду (Саудовская Аравия) и Карачи (Пакистан). А к 2025 году планируется открытие рейсов в Мумбаи, Гонконг, Вену, Токио, Сингапур, Нью-Йорк, Бухару, Прагу и другие иностранные города".Ержан Еркинбаев

Ранее сообщалось, что с начала летнего туристического сезона в Казахстане побывали не менее 250 тыс. иностранцев (туристы, которые останавливались в гостиницах).

Читайте также

Курорты для посещения в августе

Для туристов и паломников: после реконструкции открыт пеший маршрут в Аксайский скит

Топ-10 достопримечательностей Алматы

Динара Халдарова
Интересное МКС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
основатель ЧВК Вагнер
Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления