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Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе

Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:56 Фото: freepik
Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Таиландом подписано сегодня, 23 апреля 2024 года, в Бангкоке в ходе официального визита министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в Таиланд, сообщает Zakon.kz.

Документ подписали главы МИД Казахстана и Таиланда Мурат Нуртлеу и Панпри Пхиттханукон.

"Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований на период до 30 дней, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МИД РК.

22 апреля 2024 года стало известно, что правительство приняло постановление от 18 апреля 2024 года "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов". Подробности по ссылке.

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