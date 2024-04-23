Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе

Фото: freepik

Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Таиландом подписано сегодня, 23 апреля 2024 года, в Бангкоке в ходе официального визита министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в Таиланд, сообщает Zakon.kz.

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