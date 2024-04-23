Казахстан и Таиланд подписали соглашение о постоянном безвизе
Фото: freepik
Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Таиландом подписано сегодня, 23 апреля 2024 года, в Бангкоке в ходе официального визита министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в Таиланд, сообщает Zakon.kz.
Документ подписали главы МИД Казахстана и Таиланда Мурат Нуртлеу и Панпри Пхиттханукон.
"Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований на период до 30 дней, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МИД РК.
22 апреля 2024 года стало известно, что правительство приняло постановление от 18 апреля 2024 года "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов". Подробности по ссылке.
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