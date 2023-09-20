Едем во Вьетнам: какой отель выбрать, и во сколько обойдется тур

Вьетнам – страна, набирающая популярность среди туристов из Казахстана. Это направление может с лихвой удовлетворить вкусы как любителей лакшери отдыха, желающих уйти от городской суеты, так и активных туристов, предпочитающих экскурсии, прогулки по городам, любителей ночных тусовок.

Приятным, а для кого-то и решающим бонусом к разнообразию досуга идут достаточно невысокие цены туров во Вьетнам. А о еде и говорить не приходится – цены в местных заведениях общепита в два-три раза ниже, чем в казахстанских. Поэтому агенты, подбирая туры, в некоторых случаях рекомендуют остановиться на включении в стоимость путевки только завтрака, ведь гораздо интереснее и дешевле будет питаться в городе. Если же вы собрались в поездку с маленькими детьми, то нужно изучить, какую кухню предлагают отели, в каких есть детское меню.

Что касается отелей, то их во Вьетнаме множество. На днях в Камрани (город на юге Вьетнама, на побережье Южно-Китайского моря) прошел Anex Central Asia Vietnam Workshop 2023 – первый крупнейший воркшоп стран Центральной Азии. Казахстанский тур-оператор Anex Tour Kazakhstan собрал в одном месте представителей отечественных туристических агентств, а также турагентов из Узбекистана, Кыргызстана и России. В итоге порядка 200 человек приехали во Вьетнам, чтобы непосредственно самим познакомиться с отелями страны. В дальнейшем они смогут, так сказать, основываясь на собственном опыте, подсказать своим клиентам-туристам, какой отель больше подойдет под их запросы.

На воркшопе представители десятков прибрежных отелей центра и юга Вьетнама (они наиболее популярны среди туристов, особенно в те месяцы, когда в Казахстане сыро и холодно) рассказали о том, что они могут предложить своим гостям. Каждый отель хорош по-своему. Мы познакомим вас с несколькими из них, расскажем о "фишках" и нюансах, которые могут помочь с выбором. А также расскажем, во сколько примерно обойдется отдых в этих отелях вместе с перелетом из Алматы.

1. Список откроет пятизвездочный отель Selectum Noa Resort Cam Ranh в Камрани. У него выгодное расположения в плане трансфера от аэропорта – примерно 10 минут езды. Но до города Нячанга (пошопиться, погулять, посетить достопримечательности и т.д.) ехать придется около 30-40 минут, шатлы ходят по расписанию и они бесплатны.

Этот отель – больше для лакшери отдыха. Территория поражает гостей ухоженностью, зеленью, пальмовой рощей и красивым пляжем. В Selectum Noa один главный девятиэтажный корпус (295 номеров) и 2-х, 3-этажные бунгало. Есть одна президентская вилла с четырьмя спальнями (свой хамам, сауна, кухня, бассейн, выход на пляж, свой душ на пляже), шесть односпальных вилл со своими бассейнами, с видом на море.

Фото: selectumnoaresortcamranh/Instagram

Впечатлит размерами собственный аквапарк отеля. Можно также посетить сад птиц, сыграть в гольф, баскетбол, бадминтон, дартс, волейбол, теннис, сходить в спа. Хоть отель больше для спокойного релакс-отдыха, там есть S-Arena, на которой по вечерам устраивают разные развлекательные мероприятия. Есть также два кинотеатра, один – под открытым небом.



Для детей в отеле работает большой клуб, есть платная няня, открытая и закрытая детские площадки. Одна из "фишек" отеля – детские номера с соответствующим интерьером. Туристы могут снять рядом один детский номер, один – для родителей, и внутри они будут сопрягаться дверью.

Ну и не забудем про наличие в отеле баров, ресторанов, кондитерской. Из-за отдаленности от города и, соответственно, отсутствия рядом кафе и ресторанов в отеле смело можно брать полный пансион, если, конечно, вы не хотите постоянно мотаться в город. Но стоит помнить, что рестораны и бары работают до определенного времени. Кухня в отеле представлена вьетнамская, европейская, отдельно стоят столы с детским меню. Есть и ресторан a-la carte. Средний чек в нем – примерно 20-30 долларов.

Что же касается общей стоимости тура, то, несмотря на пять звезд и соответствующий сервис, он обойдется значительно дешевле, чем другие "пятерки" из Камрани. Примерная цена тура на одного человека при двухместном размещении на 9 ночей составит в этом отеле в конце сентября – начале октября от 431 376 тг. Это через агентов. Представители отеля признаются, что напрямую покупать у них – дороже.

2. Еще один интересный пятизвездочный отель Melia Vinpearl Cam Ranh Beach Resort (Камрань), который открыл свои двери для туристов в 2015 году. Отель расположен на берегу залива Камрань, в 9 км от аэропорта (дорога на машине займет около 15 минут). Загорать и купаться гости этого отеля смогут на пляже Бай Дай (известен как Лонг Бич) с длинной и практически безлюдной береговой линией, белым песком и кристально прозрачной водой.





Фото: melia.com

Другая особенность отеля – виллы с собственным бассейном и садом, разделенные озером, и зелеными насаждениями. Поэтому из окон своих вилл гости будут видеть красивый пляж, сад или озеро. За счет относительной отдаленности от "цивилизации" (в среднем 30-35 км до Нячанга и достопримечательностей) на территории отеля царит тишина и умиротворение. Он подойдет тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и шума. Правда, некоторые гости не считают отдаленность за преимущество, так как поблизости нет магазинов и городских развлечений.



На территории отеля есть спа, тренажерный зал, детские клуб и бассейн, сауна, два ресторана, бар. В турпакет можно включить только завтрак в отеле, либо полный пансион – завтрак, обед и ужин. Кухню гостям предлагают традиционную вьетнамскую и интернациональную. Однако многие гости, оставляя отзывы, отмечают, что меню достаточно узкое, а завтраки не отличаются разнообразностью. Также некоторые посетители отметили нехватку активных мероприятий на пляже.

Теперь перейдем к самому интересному – стоимость тура в этот оазис. Согласно данным туроператора Anex Tour Kazakhstan, цена на одного человека при двухместном размещении на 9 ночей начинается от 744 975 тг. Цифры взяты примерно на конец сентября – начало октября.

3. Следующий отель, заслуживающий внимания, – Radisson Blu Resort Cam Ranh (Камрань), тоже пятизвездочный.

Отель расположен примерно в 10 минутах от аэропорта Камрань, на первой береговой линии, и имеет свой пляж, соответственно, шезлонги и зонты на нем бесплатны. Пляж, кстати, тот же, что и у Melia Vinpearl – Бай Дай. Отельеры обещают, что из всех номеров и вилл открывается прекрасный вид на море. Всего в отеле 256 номеров в главном здании и 36 вилл с бассейном.





Фото: radissonhotels.com

Экстерьер впечатляет так же, как и в предыдущем отеле: зеленая территория, разделяемая открытыми бассейнами, которых там три. На территории отеля три ресторана, все с красивым интерьером. Один основной, в другом подают блюда из морепродуктов и вьеткухня, в третьем – международная кухня a-la carte, то есть в последних двух можно заказать определенные блюда за отдельную плату. По вечерам в одном из ресторанов играет музыка, выступают ди-джеи. Два бара отеля расположены на пляже и у бассейна, третий – в основном здании. Согласно данным из интернета, концепцию питания можно выбрать разную: завтрак, завтрак-ужин, завтрак-обед-ужин. Однако на воркшопе представитель отеля сообщил, что у них нет системы All inclusive, но есть бесплатные напитки. Поэтому этот момент нужно будет уточнять у турагента. Отзывы на питание в этом отеле разделились. На вкус мало кто жалуется, но есть вопросы по разнообразию меню.



В этом отеле, в отличие от предыдущего, богат выбор развлечений: тренажерка, теннисный корт, баскетбол, мини-футбол, гольф (платно), бильярд, дартс, бочча, пляжный футбол и волейбол, каноэ, гидроциклы. Есть также спа, библиотека, массаж, салон красоты, джакузи, сауна, турецкая баня. Можно арендовать велосипеды. По вечерам анонсированы развлекательные программы. Для детей есть площадка, бассейн, платная няня. В отель нельзя с домашними животными, как собственно и в большинство отелей этой части Вьетнама.

Рассматривать Radisson Blu Resort можно как для спокойного отдыха, так и для активного. И опять же, он расположен примерно в 30 км от города Нячанга, ехать прилично и не всем это по душе.

Переходим к стоимости. Примерная цена тура на одного человека при двухместном размещении на 9 ночей составит в этом отеле в конце сентября – начале октября от 554 829 тг.

4. Едем дальше... в прямом смысле. Четырехзвездочный отель Muine Bay Resort. Он расположен на окраине поселка Муйне, недалеко от города Фантьет, и на значительном удалении от Нячанга. Распространенный способ добраться до него – из аэропорта Хошимина (230 км), ехать придется более четырех часов, к этому нужно быть готовыми.

Многие называют Муйне туристической столицей Вьетнама. Это большой пляж на юго-востоке страны, вдоль которого тянется курортный поселок. Побывавшие там туристы в качестве особенностей называют белые и красные дюны, каньон реки Фейри Стрим, состоящий из слоев светло-желтого и ярко-красного песка, с белыми скалами, а также набережную, с которой можно наблюдать вечером, как рыбаки отправляются на промысел. Муйне – рыбацкий поселок, живут в нем в основном местные вьетнамцы. И это создает особую атмосферу для туристов.

А теперь об отеле, который находится примерно в 7 км от центра Фантьета. В нем 212 номеров, которые разделены на пять категорий. Есть бунгало и семейные номера. Причем последние – двухуровневые. А бунгало отличаются большой ванной комнатой, площадью до 20 кв. м, из которой открываются прекрасные виды: принимаете ванну и любуетесь пейзажем.

Фото: Muine Bay Resort/Facebook

В отеле два ресторана, кухня европейская, азиатская или смешанная. По выходным дням в отеле открывается ночной рынок морепродуктов, где можно понаблюдать за приготовлением и поесть блюда из свежих морепродуктов.



На территории три бассейна, один из которых – детский. Для детей также представлен классический спектр услуг – няня, игровая площадка, игровая комната. Также анонсированы настольные игры.

У бассейна есть бар, где днем угощают бесплатным чаем. В целом в турпакет можно включить любой вариант пансиона – завтра, завтрак-ужин, завтрак-обед-ужин.

Из развлечений отель предлагает аренду бамбуковых велосипедов, игру в теннис, водные развлечения (лыжи, банан, каноэ, парашют). Муйне также известен, как место для серфинга.

Переходим к тому, во сколько обойдется все это удовольствие. По информации туроператора Anex Tour Kazakhstan, примерная цена тура на одного человека при двухместном размещении на 9 ночей составит в этом отеле в конце сентября – начале октября от 494 285 тг.

5. Перебираемся в Нячанг и четырехзвездочные, но при этом более бюджетные, отели. December Hotel. Наверное, все поняли перевод названия этого отеля. Да, декабрь. И причин, почему он получил такое название, две: открылся отель в декабре 2022 года, и его владелец родился тоже в декабре.



Фото: December Hotel Nha Trang/Facebook

Отель узкий и высокий – 27 этажей. Узкий, потому что в Нячанге отели строят вдоль побережья, а места для этого там не так много, поэтому здания возводят в длину и высоту.



Расположен отель в туристическом центре города. Соответственно, рядом есть все: магазины, кафе, кофейни, рестораны, спа-салоны и т.д. В December Hotel в стоимость проживания включен только завтрак (континентальный). Покушать в городе можно разнообразнее и бюджетнее. Также есть возможность заказать еду в номер из местного ресторана.

Стоит здание на второй береговой линии, примерно в 300 метрах от пляжа. То есть тех, кто любит идти до пляжа 2-3 минуты, это может не устроить. Но в отеле есть открытый бассейн на крыше, что может впечатлить любителей экстрима и потрясающих видов. Там же расположен бар. Для детей в отеле есть специальное меню, детские бассейн и клуб.

Номера в отеле – с балконами и без, вид может быть как на море, так и на город и горы.

Собственного пляжа у отеля нет, поэтому шезлонги и зонты придется арендовать, это обойдется в районе 2 долларов. Полотенца на пляж отель дает бесплатно.

Цена тура, согласно данным Anex Tour Kazakhstan, на одного человека при двухместном размещении на 9 ночей будет составлять в конце сентября – начале октября от 256 839 тг.

6. И еще один отель, чье необычное название имеет простое объяснение, –Galina Hotel (4 звезды). Как объяснил представитель отеля, его владелец питает любовь к России и женат на женщине по имени Галина.

Фото: galina.vn

Отель тоже расположен в туристическом центре Нячанга, на второй береговой линии – до пляжа 200 метров. Пляж собственный, поэтому гостям отеля предоставляют лежаки и зонты бесплатно. На пляже можно порыбачить.



В номерах панорамные окна с видом на море или город, горы. Не во всех есть балконы.

В отеле тоже есть открытый бассейн на крыше – на 12 этаже. Есть и крытый бассейн. Из развлечений: можно взять в аренду велосипед, заняться йогой, сходить в фитнес-клуб или караоке, есть ночной клуб.

Для детей есть бассейн, игровая площадка, отдельное меню. К слову, здесь также в стоимость включен только завтрак, но можно сделать полупансион завтрак – обед или завтрак – ужин.

Особенность этого отеля – горячая минеральная грязевая ванна. По данным заведения, природные грязи обрабатываются с использованием современных технологий, поэтому они очень богаты минералами. В этом спа пещерная архитектура со сталактитами и деревьями. Есть парилка и сухая сауна. В стоимость тура посещение грязевых ванн не входит. Для гостей отеля предоставляется скидка 20%. Пакет услуг на двоих будет стоить 15 долларов, если больше двух человек – 10 долларов.

Кстати, этот и предыдущий отели находятся в 40 км от аэропорта в Камрани, то есть трансфер займет минут 30-40.

Что по стоимости тура. На одного человека при двухместном размещении на 9 ночей в конце сентября – начале октября она составит от 247 616 тг.

7. Четырехзвездочный отель в Нячанге Bonjour Hotel оценят любители прованса, уюта и… фиолетовых оттенков. Интерьер отеля и номеров пропитан духом классицизма и оформлен в особом цветочно-лавандовом стиле.

Фото: bonjournhatranghotel.com

Отель представляет собой 21-этажное здание с бассейном на крыше, там же есть и бар. Площадь номеров – от 28 до 35 кв. м, с балконами. В целом, как отмечают гости отеля, он достаточно компактен, но внутри уютно. Здание находится на второй береговой линии. Побывавшие там гости отмечают, что из окон по большей части видно лишь город, и только из некоторых есть частичный вид на море. Идти до пляжа около 300 метров, за аренду лежаков и зонтов придется заплатить два доллара.



В отеле есть ресторан, кухня азиатская и европейская. Завтрак включен. Можно сделать и полный пансион. Но, опять же, в этом нет необходимости, так как отель стоит в туристическом центре и поблизости много ресторанов, торговых точек и магазинов.

Из развлечений гостям предлагают фитнес-клуб, прокат велосипедов, каноэ, ныряние с трубкой и маской. Можно взять напрокат машину или воспользоваться услугами экскурсовода. Особых услуг для детей здесь нет, только детский буфет и игровая комната.

Цена тура в Bonjour Hotel 4, согласно данным Anex Tour Kazakhstan, на одного человека при двухместном размещении на 9 ночей составит от 227 750 тг.

8. Выбираемся из Нячанга. Gm Doc Let Beach Resort (четыре звезды) – это загородный отель, который находится к северу от Нячанга в часе езды от центра города. Время трансфера от аэропорта – примерно 1 час 40 минут. Отель открылся в 2014 году, в период пандемии в нем провели реновацию.

Фото: GM Dốc Lết Beach Resort & Spa/Facebook

Особенность отеля – знаменитый пляж Зоклет. Это 10 км чистого белоснежного песка. Залив не очень глубокий, что придает воде определенный цвет. В зависимости от времени суток море приобретает разные оттенки голубого и зеленого. Пляж собственный, обустроен бунгало, лежаками и т.д. Вход в море пологий: 50-70 метров идет неглубокая зона. И даже в сезон сильных штормов больших волн в заливе не бывает. Поэтому в этом плане место подходит для отдыха с детьми.

Купаться в море можно до заката. В отеле есть два бассейна, там время купания не ограничено. В отличие от других отелей, где время купания в бассейнах может быть даже всего до 19 часов, например. Поэтому, если вы любитель ночных купаний, уточняйте эти моменты у турагентов.



Бассейны разделены на детскую зону. На пляже есть домик с детскими игрушками. Можно поиграть в бадминтон, пляжный волейбол. За отдельную плату можно поплавать на каяках, полетать на парашюте или покататься на скутере, банане. Активной и шумной анимации на пляже нет. На территории всего семь двухэтажных вил, 98 номеров разной категории.

Что касается питания, то здесь включен только завтрак. Для клиентов Anex Tour Kazakhstan возможно включить полный пансион. Два раза в неделю в отеле накрывают шведский стол на пляже со свежими морепродуктами на гриле, играет живая музыка. Если кто-то хочет продолжить веселье, есть караоке, площадка для танца.

Рядом с отелем есть небольшие магазины и рынок. Есть бесплатный трансфер в город.

Цена тура в Gm Doc Let Beach Resort на одного человека при двухместном размещении на 9 ночей в конце сентября – начале октября составит от 244 778 тг.



9. А теперь знаменитый остров Фукок. Отель Premier village.

Начнем с того, что Фукок – это самый большой курортный остров Вьетнама, расположенный на юге страны в Сиамском заливе. Здесь можно заняться всем, чем душе угодно: походы по джунглям, каякинг, знакомство с производством жемчуга, отдых в садах и парках, дайвинг, гольф. Здесь же, вероятно, будет свой Лас Вегас – остров застраивается казино, торгово-развлекательными центрами.

Пятизвездочный отель Premier village расположен на юге острова, с обеих сторон он окружен морем. Если вы любите красивые фото, то с одной стороны территории отеля можно сделать прекрасные снимки восхода солнца, с другой – заката. Соединяет два противоположных пляжа полуострова двухуровневый бассейн длиной более 100 метров.

Фото: premiervillagephuquocresort/Instagram

В отеле только виллы. Их 215, разных категорий, размеров, условий внутри, но все имеют свой бассейн.



Недостатка в местах, где можно поесть и попить, здесь нет, в ресторанах меню представлено кухнями разных стран, трехразовое питание включено. Есть и продуктовый магазин.

Из досуговых развлечений есть спа- и фитнес-центры на вершине холма, большой детский клуб, игровая площадка, экскурсии по суше и морю. На пляже бесплатные развлечения: серфинг, йога, байдарки и т.д. Помимо прочего, у отеля есть своя ферма, на которой гости могут сами покормить, например, коз или собрать яйца.

Стоимость отдыха в таком отеле без перелета, согласно данным из открытых источников, на 9 ночей на двоих человек начинается от 1,8 млн тенге.

10. И рассмотрим еще один отель на острове Фукок – Wyndham grand. Пятизвездочный отель находится в Ган Дау.

Фото: wyndhamgrand-phuquoc.com

Он примечателен собственным аквапарком, а также тем, что рядом расположены такие достопримечательности Фукока, как казино Corona, парк развлечений Vinpearl Land, сафари-парк Vinpearl Safari Phu Quoc, Fish Sauce Factory, ночной рынок и другие.



Очень интересна архитектура главного здания отеля. Его территория считается самой большой на острове – 1399 номеров и вилл площадью от 42 кв. м до 84 кв. м, в каждом номере есть балконы. На территории – семь ресторанов и баров. Они предлагают блюда от традиционных вьетнамских до китайской кухни и итальянских деликатесов.

Развлекательная программа рассчитана как на взрослых, так и на детей. На курорте есть большой бассейн площадью 1500 кв. м, детский бассейн, разные виды спорта на пляже, утренняя йога, тренажерный зал, детские клубы в помещении и на открытом воздухе, а также занятия творческим искусством и ремеслами, теннисный корт, фитнес-центр, спа-центр.

Питание организовано в разных форматах. Можно купить только завтрак, можно – полный пансион, есть меню для детей.

Стоимость отдыха в таком отеле, без перелета, согласно данным из открытых источников, на 9 ночей на двоих человек начинается от 700 тыс. тенге.

Подведем итог нашему краткому обзору. При выборе отеля во Вьетнаме решите для себя, какой отдых вы хотите, – вдали от цивилизации в тишине и покое, активный с множеством экскурсий и походов или смешанный. Не лишним будет ознакомиться с реальными отзывами туристов по отелю, который вы выберете, потому что в них можно найти информацию, которой нет в описании или в открытом доступе. Для многих важный фактор – время работы ресторанов, баров, бассейнов. В некоторых они закрываются рано по мнению любителей ночной жизни. Поэтому данный момент тоже следует уточнять. В целом, во всех отелях страны набор условий и услуг стандартный, включающий все необходимое.