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Казахстанский блогер показал местность, где находился древний океан

Казахстанский блогер показал местность, где находился древний океан Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev, коллаж Zakon.kz
Популярный актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев показал местность, расположенную в Мангистауской области, где раньше находился древний океан, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом общественник поделился на своей странице в Instagram накануне, 25 сентября 2023 года.

"Миллионы лет назад здесь был океан Тетис. Смотря на это место, понимаешь, какое же ничтожное количество времени отведено человеческой жизни", – написал блогер под публикацией.

Подписчики Сарсенбаева были в восторге от увиденных кадров:

  • "Завораживает".
  • "Какое чудесное место".
  • "Невероятная земная красота".
  • "Я соскучилась по этому месту"
  • "Как красиво! Страшно красиво!"
  • "Словно фильм о будущем… Очень красиво".
  • "Не обижай ты время, оно все, что есть у земли".
  • "Потрясающе! Ничто не сравнится с природой Мангаз Мангистау".
  • "Азамат, вы в который раз даете всем нам понять, что наша человеческая жизнь – суета сует..., и как величественна природа, которую мы, люди, умудряемся испортить..."

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