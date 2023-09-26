Казахстанский блогер показал местность, где находился древний океан

Популярный актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев показал местность, расположенную в Мангистауской области, где раньше находился древний океан, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом общественник поделился на своей странице в Instagram накануне, 25 сентября 2023 года.

"Миллионы лет назад здесь был океан Тетис. Смотря на это место, понимаешь, какое же ничтожное количество времени отведено человеческой жизни", – написал блогер под публикацией.

Подписчики Сарсенбаева были в восторге от увиденных кадров:

"Завораживает".

"Какое чудесное место".

"Невероятная земная красота".

"Я соскучилась по этому месту"

"Как красиво! Страшно красиво!"

"Словно фильм о будущем… Очень красиво".

"Не обижай ты время, оно все, что есть у земли".

"Потрясающе! Ничто не сравнится с природой Мангаз Мангистау".

"Азамат, вы в который раз даете всем нам понять, что наша человеческая жизнь – суета сует..., и как величественна природа, которую мы, люди, умудряемся испортить..."

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