Казахстанский блогер показал местность, где находился древний океан
Видеороликом общественник поделился на своей странице в Instagram накануне, 25 сентября 2023 года.
"Миллионы лет назад здесь был океан Тетис. Смотря на это место, понимаешь, какое же ничтожное количество времени отведено человеческой жизни", – написал блогер под публикацией.
Подписчики Сарсенбаева были в восторге от увиденных кадров:
- "Завораживает".
- "Какое чудесное место".
- "Невероятная земная красота".
- "Я соскучилась по этому месту"
- "Как красиво! Страшно красиво!"
- "Словно фильм о будущем… Очень красиво".
- "Не обижай ты время, оно все, что есть у земли".
- "Потрясающе! Ничто не сравнится с природой Мангаз Мангистау".
- "Азамат, вы в который раз даете всем нам понять, что наша человеческая жизнь – суета сует..., и как величественна природа, которую мы, люди, умудряемся испортить..."
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