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"Красиво и страшно": казахстанский блогер показал Каспий во время шторма

"Красиво и страшно": казахстанский блогер показал Каспий во время шторма Фото: скриншот видео
Популярный актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев показал, как бушует Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео с комментарием: "Коротко о погоде в Актау". 

Подписчики стали задаваться вопросом, как дрон летает при такой погоде. 

  • Как вообще ваша камера не улетела в море?! Там такой шторм, а ваша камера прям спокойно двигается.
  • Дрон держит такой ветер?
  • Как дрон держится в воздухе? Мой от таких сильных волн и ветра пролетел мимо меня в обратную сторону 😄благо застрял в 🌳
  • На бушующие волны можно смотреть вечно 😍 Спасибо за видео.
  • И красиво, и страшно! Но завораживающе.

21 ноября на Актау обрушился  ураган, скорость ветра временами достигала 30 метров в секунду. Жители города делились в социальных сетях  последствиями стихии.


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