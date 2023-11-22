"Красиво и страшно": казахстанский блогер показал Каспий во время шторма

Популярный актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев показал, как бушует Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео с комментарием: "Коротко о погоде в Актау".

Подписчики стали задаваться вопросом, как дрон летает при такой погоде.

Как вообще ваша камера не улетела в море?! Там такой шторм, а ваша камера прям спокойно двигается.

Дрон держит такой ветер?

Как дрон держится в воздухе? Мой от таких сильных волн и ветра пролетел мимо меня в обратную сторону 😄благо застрял в 🌳

На бушующие волны можно смотреть вечно 😍 Спасибо за видео.

И красиво, и страшно! Но завораживающе.

21 ноября на Актау обрушился ураган, скорость ветра временами достигала 30 метров в секунду. Жители города делились в социальных сетях последствиями стихии.



