"Воды нет": высыхающий Каспий сняли с высоты

Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев 25 сентября 2023 года опубликовал видео пилота российской авиакомпании, который запечатлел высыхающий Северный Каспий, сообщает Zakon.kz.

Голос за кадром отмечает, что воды нет.

"Если посмотреть на карту, на северную часть Каспийского моря, здесь должна быть вода. Мы сейчас подлетаем, здесь должен быть залив. На самом деле ничего нет, ничего не осталось. Все высохло. Не первый раз говорю, что по крайней мере северная часть Каспийского моря исчезает", – заявляет пилот.

Общественник добавляет, что северная часть Каспийского моря является одним из главных инкубаторов экосистемы всего моря.

"Именно тут размножаются многие виды птиц, тюленей и нерестятся рыбы, останавливаются для отдыха мигрирующие птицы. Это катастрофа". Азамат Сарсенбаев

В июле 2023 года АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" провело мониторинг состояния Каспийского моря, которое активно мелеет.

Примечательно, что в Минэкологии комментировали обмеление Каспия, сообщив, что этот процесс связан в первую очередь с изменением климата. По их данным, в 2006-2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.