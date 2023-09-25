Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Воды нет": высыхающий Каспий сняли с высоты

"Воды нет": высыхающий Каспий сняли с высоты Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев 25 сентября 2023 года опубликовал видео пилота российской авиакомпании, который запечатлел высыхающий Северный Каспий, сообщает Zakon.kz.

Голос за кадром отмечает, что воды нет.

"Если посмотреть на карту, на северную часть Каспийского моря, здесь должна быть вода. Мы сейчас подлетаем, здесь должен быть залив. На самом деле ничего нет, ничего не осталось. Все высохло. Не первый раз говорю, что по крайней мере северная часть Каспийского моря исчезает", – заявляет пилот.

Общественник добавляет, что северная часть Каспийского моря является одним из главных инкубаторов экосистемы всего моря.

"Именно тут размножаются многие виды птиц, тюленей и нерестятся рыбы, останавливаются для отдыха мигрирующие птицы. Это катастрофа".Азамат Сарсенбаев

Материал по теме

"Что нам делать": мангистаусцы продолжают бить тревогу из-за обмеления Каспия

В июле 2023 года АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" провело мониторинг состояния Каспийского моря, которое активно мелеет.

Примечательно, что в Минэкологии комментировали обмеление Каспия, сообщив, что этот процесс связан в первую очередь с изменением климата. По их данным, в 2006-2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.

Читайте также

Впервые в Казахстане День учителя отметят 5 октября
Впервые в Казахстане День учителя отметят 5 октября
Анастасия Московчук
Каспий
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Казахстанец получил новый iPhone из рук главы Apple
Казахстанец купил в Америке новый iPhone и случайно встретился с главой Apple
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления