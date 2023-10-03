Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Названы популярные туристические направления сезона осень-зима 2024

популярные направления отдыха осень-зима 2024 Фото: pixabay
Самыми популярными направлениями среди казахстанских туристов, по данным тур-оператора Anex Tour Kazakhstan, являются путешествия в Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, Мальдивы, Шри-Ланку и Турцию, сообщает Zakon.kz.

Многих, кто собрался отдохнуть за границей, при выборе страны помимо личных предпочтений будут интересовать цена тура, а также условия и возможности перелета. За ответами на эти вопросы мы обратились к генеральному директору туристического-агентства ТОО Priority Travel Anextour Зое Пономаренко. Она, кстати, дарит нашим читателям скидку от турагенства в размере 15 000 тенге по промокоду FlyPriority при бронировании тура на сайте anextour.kz или в агентстве Priority Travel Anextour.  

Итак, Вьетнам, популярный туристический город Нячанг. В среднем, в октябре, цена тура с отдыхом в пятизвездочном отеле в стандартном номере, для одного человека на шесть ночей составит 321 840 тенге (на примере отеля Regalia Gold Hotel, завтрак включен). Это при перелете из Алматы. 

При вылете из Астаны отдых в пятизвездочном отеле (на примере Asteria Comodo Nha Trang Hotel) одному человеку на семь ночей обойдется в сумму от 467 720 тенге. 

До 23 декабря из Алматы в Нячанг вылеты будут осуществляться два раза в неделю, из Астаны до 31 декабря также рейсы – два раза в неделю. После 23 декабря и до конца сезона (29-30 марта 2024 года) вылеты будут осуществляться три раза в неделю. 

Что касается еще одного направления – Мальдивы, то, по словам Зои Пономаренко, в конце октября цена тура на семь ночей на одного человека составит от 542 400 тенге (на примере отеля Ocean Retreat & Spa Guest house, завтрак включен).  

С 21 октября 2023 года на Мальдивы (Мале) появятся прямые рейсы из Алматы. И по 30 марта 2024 года самолет будет летать пять раз в неделю. 

Таиланд, Пхукет.

Здесь с конца октября тур в отель три звезды, например Patong Platinums Hotel (завтрак включен, номер стандартный) на одного человека на семь ночей составит от 926 260 тенге, вылет из Алматы.

При вылете из Астаны, в Пхукете отдых в трехзвездочном отеле (на примере Trend Kamala Hotel) обойдется в 551 869 тенге на одного человека за шесть ночей. 

В Паттайе отдых обойдется дешевле – на примере отеля Olive Tree Hotel 3 *** с включенным завтраком и стандартным номером – 432 471 тенге за одного человека на семь ночей, вылет из Алматы.

В Тайланд из Казахстана летают две авиакомпании. Sunday Airlines из Алматы и Астаны – два раза в неделю. Air Astana из Алматы – два раза в неделю.

Египте (Шарм-эль-Шейхе), например, на вылет 27 октября из Алматы в отель Amwaj Oyoun Hotel & Resort Sharm El Sheikh, пять звезд, питание все включено, тур на одного человека на семь ночей составит 440 640 тенге", – рассказала гендир турагентства Priority Travel Anextour Зоя Пономаренко. 

При вылете из Астаны отдых в пятизвездочном отеле одному человеку на шесть ночей обойдется от 350 400 тенге. 

В Шарм-эль-Шейх авиакомпания Sunday Airlines будет летать из Алматы с 1 ноября 2023 по 3 апреля 2024 года один раз в неделю (среда). Перевозчик Red Sea Airlines с 3 ноября 2023 года по 10 мая 2024 года тоже будет летать из Алматы в Шарм-эль-Шейх один раз в неделю (пятница). Из Астаны авиакомпания Red Sea Airlines со 2 ноября 2023 года по 14 мая 2024 года будет летать два раза в неделю (вторник, четверг). 

В Шри Ланку с 6 декабря запускаются прямые рейсы (Алматы – Коломбо, четыре раза в неделю).  

Здесь тур на одного человека на семь ночей в трехзвездочном отеле (на примере Hikka Bliss (EX. Ranmal Beach Hotel), завтрак включен) составит от 363 120 тенге. 

Из Казахстана в Турцию.

Для решивших путешествовать из Алматы в Турцию (Анталья) тур с отдыхом в пятизвездочном отеле (например, Senza Hotels Grand Santana) на семь ночей для одного человека обойдется в 317 635 тенге. 

При путешествии из Астаны в Анталью отдых в пятизвездочном отеле (Ramada Resort By Wyndham Side) составит от 357 942 с человека на семь ночей. 

Из Алматы с 1 ноября 2023 года по 30 марта 2024 года рейсы будут осуществляться три раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Из Астаны с 31 октября по 28 марта рейсы будут два раза в неделю. 

Отметим, что в полетной программе Anex Tour Kazakhstan на 2023 год прямые перелеты появятся в направлении: 

  • Мальдивы (Алматы – Мале) с 21 октября
  • ОАЭ (Алматы – Дубай) с конца октября
  • Шри Ланка (Алматы – Коломбо) с 6 декабря. 

Читайте также

Казахстанский блогер показал местность, где находился древний океан
Казахстанский блогер показал местность, где находился древний океан
Air Astana
Air Astana: акцент на образовании как одной из целей устойчивого развития
Куда поехать во Вьетнаме
Отдых во Вьетнаме: что нужно знать туристу из Казахстана
Редакция Zakon.kz
Вьетнам Египет Казахстан ОАЭ Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
прослушка телефона
Названы признаки прослушки телефона
Как изменится жизнь казахстанцев с октября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2023 года
любовь
Любовный гороскоп на 3 октября: кто встретит свою судьбу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления