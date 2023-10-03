Названы популярные туристические направления сезона осень-зима 2024

Самыми популярными направлениями среди казахстанских туристов, по данным тур-оператора Anex Tour Kazakhstan, являются путешествия в Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Египет, Мальдивы, Шри-Ланку и Турцию, сообщает Zakon.kz.

Многих, кто собрался отдохнуть за границей, при выборе страны помимо личных предпочтений будут интересовать цена тура, а также условия и возможности перелета. За ответами на эти вопросы мы обратились к генеральному директору туристического-агентства ТОО Priority Travel Anextour Зое Пономаренко. Она, кстати, дарит нашим читателям скидку от турагенства в размере 15 000 тенге по промокоду FlyPriority при бронировании тура на сайте anextour.kz или в агентстве Priority Travel Anextour.

Итак, Вьетнам, популярный туристический город Нячанг. В среднем, в октябре, цена тура с отдыхом в пятизвездочном отеле в стандартном номере, для одного человека на шесть ночей составит 321 840 тенге (на примере отеля Regalia Gold Hotel, завтрак включен). Это при перелете из Алматы.

При вылете из Астаны отдых в пятизвездочном отеле (на примере Asteria Comodo Nha Trang Hotel) одному человеку на семь ночей обойдется в сумму от 467 720 тенге.

До 23 декабря из Алматы в Нячанг вылеты будут осуществляться два раза в неделю, из Астаны до 31 декабря также рейсы – два раза в неделю. После 23 декабря и до конца сезона (29-30 марта 2024 года) вылеты будут осуществляться три раза в неделю.



Что касается еще одного направления – Мальдивы, то, по словам Зои Пономаренко, в конце октября цена тура на семь ночей на одного человека составит от 542 400 тенге (на примере отеля Ocean Retreat & Spa Guest house, завтрак включен).

С 21 октября 2023 года на Мальдивы (Мале) появятся прямые рейсы из Алматы. И по 30 марта 2024 года самолет будет летать пять раз в неделю.

Таиланд, Пхукет.

Здесь с конца октября тур в отель три звезды, например Patong Platinums Hotel (завтрак включен, номер стандартный) на одного человека на семь ночей составит от 926 260 тенге, вылет из Алматы.

При вылете из Астаны, в Пхукете отдых в трехзвездочном отеле (на примере Trend Kamala Hotel) обойдется в 551 869 тенге на одного человека за шесть ночей.

В Паттайе отдых обойдется дешевле – на примере отеля Olive Tree Hotel 3 *** с включенным завтраком и стандартным номером – 432 471 тенге за одного человека на семь ночей, вылет из Алматы.

В Тайланд из Казахстана летают две авиакомпании. Sunday Airlines из Алматы и Астаны – два раза в неделю. Air Astana из Алматы – два раза в неделю.

"В Египте (Шарм-эль-Шейхе), например, на вылет 27 октября из Алматы в отель Amwaj Oyoun Hotel & Resort Sharm El Sheikh, пять звезд, питание все включено, тур на одного человека на семь ночей составит 440 640 тенге", – рассказала гендир турагентства Priority Travel Anextour Зоя Пономаренко.

При вылете из Астаны отдых в пятизвездочном отеле одному человеку на шесть ночей обойдется от 350 400 тенге.

В Шарм-эль-Шейх авиакомпания Sunday Airlines будет летать из Алматы с 1 ноября 2023 по 3 апреля 2024 года один раз в неделю (среда). Перевозчик Red Sea Airlines с 3 ноября 2023 года по 10 мая 2024 года тоже будет летать из Алматы в Шарм-эль-Шейх один раз в неделю (пятница). Из Астаны авиакомпания Red Sea Airlines со 2 ноября 2023 года по 14 мая 2024 года будет летать два раза в неделю (вторник, четверг).

В Шри Ланку с 6 декабря запускаются прямые рейсы (Алматы – Коломбо, четыре раза в неделю).

Здесь тур на одного человека на семь ночей в трехзвездочном отеле (на примере Hikka Bliss (EX. Ranmal Beach Hotel), завтрак включен) составит от 363 120 тенге.

Из Казахстана в Турцию.

Для решивших путешествовать из Алматы в Турцию (Анталья) тур с отдыхом в пятизвездочном отеле (например, Senza Hotels Grand Santana) на семь ночей для одного человека обойдется в 317 635 тенге.

При путешествии из Астаны в Анталью отдых в пятизвездочном отеле (Ramada Resort By Wyndham Side) составит от 357 942 с человека на семь ночей.

Из Алматы с 1 ноября 2023 года по 30 марта 2024 года рейсы будут осуществляться три раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Из Астаны с 31 октября по 28 марта рейсы будут два раза в неделю.

Отметим, что в полетной программе Anex Tour Kazakhstan на 2023 год прямые перелеты появятся в направлении: