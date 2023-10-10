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Когда жители Алматы, Шымкента и Кызылорды смогут воспользоваться новыми терминалами в аэропортах

Когда жители Алматы, Шымкента и Кызылорды смогут воспользоваться новыми терминалами в аэропортах Фото: unsplash
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел совещание с центральными и местными исполнительными органами по вопросам развития деятельности аэропортов страны. Об этом 10 октября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, привлечения инвестиций в аэропорты.

"За счет частных инвестиций продолжаются работы по реализации крупных проектов по строительству новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкент, Кызылорда, которые планируется завершить в следующем году", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РК.

По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений по поэтапному решению проблем.

"На сегодняшний день основные показатели отрасли гражданской авиации демонстрируют стабильный рост. По итогам 2022 года в аэропортах обслужено 21,1 млн пассажиров, что на 16% больше в сравнении с 2021 годом (18,2 млн человек). Динамика роста сохраняется и в этом году", – добавили в пресс-службе правительства РК.

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Строительство нового терминала аэропорта Шымкента вновь подорожало

16 августа 2023 года президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан рассказал акиму Алматы Ерболату Досаеву, что темпы строительства нового терминала аэропорта ускоряются. В свою очередь глава южной столицы обратил внимание инвестора на ряд проблемных вопросов, связанных с качеством обслуживания в аэропорту Алматы. Подробнее тут.

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