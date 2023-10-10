Когда жители Алматы, Шымкента и Кызылорды смогут воспользоваться новыми терминалами в аэропортах
В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, привлечения инвестиций в аэропорты.
"За счет частных инвестиций продолжаются работы по реализации крупных проектов по строительству новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкент, Кызылорда, которые планируется завершить в следующем году", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РК.
По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений по поэтапному решению проблем.
"На сегодняшний день основные показатели отрасли гражданской авиации демонстрируют стабильный рост. По итогам 2022 года в аэропортах обслужено 21,1 млн пассажиров, что на 16% больше в сравнении с 2021 годом (18,2 млн человек). Динамика роста сохраняется и в этом году", – добавили в пресс-службе правительства РК.
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