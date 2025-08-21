Незаконный переток нефтепродуктов за рубеж: контроль на госгранице усилят в Казахстане
В совещании приняли участие вице-министры энергетики Алибек Жамауов, финансов – Ержан Биржанов, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов, а также представители Пограничной службы Комитета национальной безопасности.
На повестке – вопросы обеспечения стабильных поставок горюче-смазочных материалов на внутренний рынок и усиление контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.
По данным Минэнерго, ситуация на рынке стабильная, имеется необходимый запас топлива.
"По итогам совещания первый заместитель премьер-министра поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах".Пресс-служба правительства РК
Роман Скляр отметил, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей.
"Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита. Данный вопрос находится на повышенном контроле правительства".Пресс-служба правительства РК
