Незаконный переток нефтепродуктов за рубеж: контроль на госгранице усилят в Казахстане

Фото: pxhere

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание по вопросам текущей ситуации на отечественном рынке ГСМ. Об этом 21 августа 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства.

В совещании приняли участие вице-министры энергетики Алибек Жамауов, финансов – Ержан Биржанов, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов, а также представители Пограничной службы Комитета национальной безопасности. На повестке – вопросы обеспечения стабильных поставок горюче-смазочных материалов на внутренний рынок и усиление контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях. По данным Минэнерго, ситуация на рынке стабильная, имеется необходимый запас топлива. "По итогам совещания первый заместитель премьер-министра поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах". Пресс-служба правительства РК Роман Скляр отметил, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей. "Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита. Данный вопрос находится на повышенном контроле правительства". Пресс-служба правительства РК Фото: primeminister.kz Ранее в Министерстве энергетики Казахстана ответили на слухи о дефиците газа в ЗКО.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью:

Читайте также События Исследовательский центр по редким и редкоземельным металлам появится в Казахстане