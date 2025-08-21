#АЭС в Казахстане
События

Незаконный переток нефтепродуктов за рубеж: контроль на госгранице усилят в Казахстане

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 16:04 Фото: pxhere
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание по вопросам текущей ситуации на отечественном рынке ГСМ. Об этом 21 августа 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства.

В совещании приняли участие вице-министры энергетики Алибек Жамауов, финансов – Ержан Биржанов, заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов, а также представители Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

На повестке – вопросы обеспечения стабильных поставок горюче-смазочных материалов на внутренний рынок и усиление контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.

По данным Минэнерго, ситуация на рынке стабильная, имеется необходимый запас топлива.

"По итогам совещания первый заместитель премьер-министра поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах".Пресс-служба правительства РК

Роман Скляр отметил, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей.

"Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита. Данный вопрос находится на повышенном контроле правительства".Пресс-служба правительства РК

Фото: primeminister.kz

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана ответили на слухи о дефиците газа в ЗКО.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
