Малый Арал, Камыстыбас, Барсакельмес: что можно увидеть туристам в Кызылординской области

Кызылординская область каждый год принимает туристов из разных уголков Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья. Три местных объекта уже включены в Республиканскую карту туристификации. Это развлекательно-туристская зона "Байконур", зона отдыха "Камыстыбас" и санаторий "Жанакорган".

Чтобы привлечь туристов в регион, здесь будет построено 6 придорожных комплексов общей стоимостью 3,3 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

С начала 2023 года в Кызылординской области побывало почти 60 тысяч туристов (в 2022 году их было 70 тысяч). Как рассказывает главный специалист отдела развития туризма областного управления предпринимательства и промышленности Фараби Шукирбаев, на сегодня больше всего привлекают приезжих зоны отдыха, которые находятся на побережьях озер в Аральском районе и в пригороде.

"Гости нашей области посещают космодром "Байконур", Музей космонавтики, мемориальный комплекс Коркыта ата в Кармакшинском районе, санатории. Есть те, кто едет в государственный заповедник Барсакельмес, который считается таинственным островом на осушенном дне Аральского моря. Это остров живой природы, поэтому привлекает гостей области. У нас есть чистейшее озеро Камыстыбас, здесь находится прекрасная туристическая зона. Популярный еще с советских времен санаторий "Жанакорган" до сих пор принимает отдыхающих, здесь их всегда много", – говорит Фараби Шукирбаев.

Для продвижения туризма предпринимателям региона возмещают 10% затрат, если строишь объект придорожного сервиса, и 25%, если покупаешь для туристических целей автомобиль вместимостью более 8 мест (машину нельзя продать в течение 5 лет). Чтобы привлечь еще больше туристов, организовываются туры для представителей казахстанских туристических компаний, семинары-тренинги по менеджменту для гостиниц, ресторанов, гидов-экскурсоводов. В области делают ставку на внутренний туризм. Поэтому в последние годы здесь улучшается качество услуг. Только качеством можно утвердиться на рынке туризма.

Еще один способ привлечь туристов – проведение различных культурных, спортивных мероприятий в Кызылорде. Здесь часто проходят различные конкурсы, выставки, соревнования. Сюда приезжают гости со всей республики и из разных стран. Например, недавно в Кызылорде прошел музыкальный фестиваль тюркоязычных стран "Қорқыт және Ұлы дала сазы". Сюда приехали гости из семи стран. Они побывали на знаменитом в области комплексе имени Коркыта-ата в Кармакшинском районе, провели здесь свой гала-концерт.

Заявить о себе, как о регионе, который может привлечь туристов, стало возможным и на проведенной казахстанской международной выставке "Туризм и путешествия", прошедшей в Алматы. Здесь собирались эксперты индустрии и лидеры туризма. Это делегации туристских ассоциаций, туроператоров, турагентов, авиационных агентств, представители из 22 стран мира. Кызылординская делегация представила на этой выставке всю информацию о памятных местах, памятниках старины, обо всех туристических объектах региона.

Развитие туризма в регионе зависит еще и от того, какие дороги. В области проходит 812 километров международного автокоридора "Западная Европа – Западный Китай". Благодаря ему развивается придорожная инфраструктура. Сейчас есть уже 53 объекта придорожного бизнеса.

"Туристский кластер региона – это сотни отелей, санаториев, кафе, ресторанов, придорожный сервис, турфирмы. Но чтобы заявить о себе, как о регионе, где туризм на высоком уровне, у нас должны быть квалифицированные кадры. Поэтому до 2029 года в рамках принятой концепции планируется повысить квалификацию не менее 14 тысяч человек, работающих в этой отрасли. До конца этого года должен открыться еще один санаторий современного типа ТОО "Жан-Арай". В регионе 500 памятников старины, почти все они находятся под охраной государства. Некоторые из них включены в проект "Сакральная география Казахстана". На цифровой интерактивной карте 150 3D памятников, а на 174 установили QR", – продолжает Фараби Шукирбаев.

Среди тех, кто посетил Кызылординскую область в прошлом месяце, – Надежда Брик. Она приехала на запуск ракеты с космодрома "Байконур" из Алматы. Кроме этого объекта, она побывала на мемориальном комплексе имени Коркыт ата.

Фото: Из личного архива героини

"В Алматы я живу со своей семьей год. Переехала в Казахстан из Республики Саха (Якутия). Занимаюсь живописью. Мне очень понравился Казахстан, и я решила как можно больше путешествовать по этой стране. Для поездки выбрала Кызылординскую область. Купила туристический тур на космодром "Байконур". Взяла с собой младшего сына, и мы отправились с группой. Это было незабываемое путешествие! Также мы побывали в Центре паломничества, расположенном возле мемориального комплекса Коркыт ата в Кармакшинском районе. Здесь многое узнали о великом праотце всех тюрков Коркыте ата. После поездки мне захотелось узнать больше о его жизни, творчестве, возможно, отразить эту тему в своих полотнах", – рассказывает Надежда.

С момента открытия комплекс Коркыт ата популярен среди паломников и туристов. Здесь есть мечеть, намазхана, музей, амфитеатр, стелы, памятник в форме кобыза высотой 12,1 метра, гостиница, ресторан, находится станция техобслуживания, автозаправка, мойка, Wi-Fi. Работают на этом объекте 20 человек.

Кызылординка Лилия Анпилогова в прошлом каждый год с семьей ездила на отдых на озеро Балхаш.

"В последнее время летом мы на отдых ездим на озеро Камыстыбас, которое сокращенно называем Камбаш. Оно находится в Аральском районе. Там кристально чистая вода, песок, ничем не отличающийся от того, который мы видели на курортах в Турции", – рассказывает Лилия.

Рядом с озером расположены и юрты, в которых можно пожить и отдохнуть, еду можно привезти с собой или купить там же. Многим туристам очень нравится приезжать именно сюда, например, семья Лилии Анпилоговой довольна отдыхом, поэтому и выбирает родные края, а не старается уехать летом в другие страны.