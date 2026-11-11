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Туризм

Путешествие с доплатой: Таиланд готовится ввести новый сбор для иностранцев

Путешествие с доплатой: Таиланд готовится ввести новый сбор для иностранцев, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 21:33 Фото: magnific.com
В Таиланде введение туристического сбора в размере 450 бат (5990 тенге) для иностранных путешественников, прибывающих самолетом, могут перенести на июнь или июль 2027 года. Ранее власти рассчитывали начать взимать плату уже в первом квартале следующего года, сообщает Zakon.kz.

По информации The Thaiger, окончательное рассмотрение проекта назначено на 12 ноября, после чего документ планируют направить на утверждение в правительство. При этом правила еще дорабатываются: власти уточняют категории освобожденных от сбора туристов и механизм оплаты. Один из рассматриваемых вариантов – включить сумму в стоимость авиабилетов.

Как пишет издание, после утверждения документа и публикации в официальном государственном издании должен пройти обязательный переходный период продолжительностью 180 дней. Именно поэтому введение сбора ожидается не раньше середины 2027 года.

Часть собранных средств планируют направить на медицинскую страховку для иностранных туристов, которые заболеют или получат травмы во время отдыха. Остальные деньги предполагается использовать для развития туристической инфраструктуры.

Согласно результатам общественного обсуждения проекта, 80,5% участников поддержали предложенные правила, а 78,3% одобрили размер сбора. При этом от платы планируют освободить обладателей разрешений на работу, дипломатов, транзитных пассажиров, членов экипажей и детей младше двух лет.

Новый сбор не следует путать с отдельным предложением о введении налога в размере 1000 бат для авиапассажиров всех национальностей. Этот проект ранее встретил возражения со стороны гостиничного бизнеса.

Ранее сообщалось, что новые правила для казахстанцев ввел Таиланд с 15 сентября.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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