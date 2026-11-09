#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
448.98
502.45
5.45
Туризм

Иностранного путешественника на велосипеде удивил поступок полицейских в Мангистау

Иностранец, путешественник, велосипед, Мангистау , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 20:10 Фото: скриншот из видео
На трассе Шетпе – Сайотес сотрудники патрульной полиции встретили иностранного туриста, который передвигался на велосипеде. Чтобы сделать его заметнее для автомобилистов, полицейские закрепили на двухколесном транспорте световозвращающую ленту, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz поделилась, что велосипедиста заметили 8 ноября 2026 года во время патрулирования возле перевала Ман-Ата. Участок дороги проходит по трассе республиканского значения, где особенно важно, чтобы водители могли вовремя увидеть человека на велосипеде.

"Полицейские остановились рядом с туристом и решили позаботиться о его безопасности. На велосипед закрепили световозвращающую ленту. Теперь в темное время суток она поможет обозначить велосипедиста на дороге и сделать его более заметным для проезжающих машин", – уточнило издание.

В Департаменте полиции Мангистауской области добавили, что сотрудники патрульной службы несут круглосуточное дежурство на дорогах региона. Внимание уделяют не только профилактике нарушений, но и безопасности туристов.

Ранее сообщалось, что полиция Казахстана напомнила иностранцам, находящимся в нашей стране, а также принимающим их лицам и работодателям о необходимости строгого соблюдения требований миграционного законодательства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Полицейские в ВКО починили велосипед туристу из Марокко
13:30, 28 марта 2026
Полицейские в ВКО починили велосипед туристу из Марокко
Патрульная полиция, Актау, тренинг, разговорный английский язык, иностранные туристы
16:42, 23 октября 2025
"Can I help you?": в Актау полицейских обучают английскому для общения с иностранными туристами
мотоциклист из Китая поблагодарил полицейских Казахстана
18:44, 10 августа 2025
Турист из Китая на мотоцикле застрял на трассе в Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КХЛ
20:05, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана Тамбиев отстранён от работы в московском "Динамо"
Фото: UFC
19:31, Сегодня
Экс-чемпион UFC Вайдман заменит Ковингтона в схватке с Чимаевым
Фото: Федерация бокса Тюменской области
19:03, Сегодня
Эническая казашка Молдажанова одержала победу нокаутом на боксёрском турнире в США
Фото: WTA
18:32, Сегодня
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прекратила сотрудничество с тренером Мирным
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: