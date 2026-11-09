Иностранного путешественника на велосипеде удивил поступок полицейских в Мангистау

На трассе Шетпе – Сайотес сотрудники патрульной полиции встретили иностранного туриста, который передвигался на велосипеде. Чтобы сделать его заметнее для автомобилистов, полицейские закрепили на двухколесном транспорте световозвращающую ленту, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz поделилась, что велосипедиста заметили 8 ноября 2026 года во время патрулирования возле перевала Ман-Ата. Участок дороги проходит по трассе республиканского значения, где особенно важно, чтобы водители могли вовремя увидеть человека на велосипеде.

"Полицейские остановились рядом с туристом и решили позаботиться о его безопасности. На велосипед закрепили световозвращающую ленту. Теперь в темное время суток она поможет обозначить велосипедиста на дороге и сделать его более заметным для проезжающих машин", – уточнило издание.

В Департаменте полиции Мангистауской области добавили, что сотрудники патрульной службы несут круглосуточное дежурство на дорогах региона. Внимание уделяют не только профилактике нарушений, но и безопасности туристов.

Ранее сообщалось, что полиция Казахстана напомнила иностранцам, находящимся в нашей стране, а также принимающим их лицам и работодателям о необходимости строгого соблюдения требований миграционного законодательства.